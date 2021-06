PSG : Ulrich Ramé sera bien le directeur sportif de la section féminine

C'est le quotidien le Parisien qui a évoqué il y a quelques jours le nom d'Ulrich Ramé comme possible futur directeur sportif des féminines du PSG. France Bleu Paris s'est fait confirmer l'information, l'ancien gardien de but âgé de 49 ans, en poste actuellement chez les Girondins de Bordeaux, va s'engager pour les trois prochaines années. Un accord a été trouvé entre les deux clubs pour que Ulrich Ramé signe avec le PSG.

Le poste de directeur sportif de la section était occupé jusqu'ici, en intérim, par Leonardo mais le dirigeant brésilien a fait savoir qu'il ne pouvait pas être sur tous les fronts d'où la nomination d'Ulrich Ramé qui va se retrouver en charge d'un énorme chantier.

Tout juste auréolé du premier titre de championne de France de son histoire, la section féminine du PSG doit se restructurer avec la nomination d'un nouveau coach et aussi le remplacement de nombreuses joueuses cadres.

Le contrat d'Ulrich Ramé - qui est encore sous contrat avec les girondins - sera de trois ans avec le PSG.

Qui pour entraîner pour les championnes de France ?

Avec ce changement dans l'organigramme des footballeuses parisiennes, les choses vont surement s'accélérer. Le dossier prioritaire est bien sûr celui de la nomination du nouvel entraîneur.

Olivier Echouafni (2018-2021) est en fin de contrat et sauf énorme retournement de situation, le technicien ne devrait pas être prolongé. Un nom revient régulièrement pour le remplacer, c'est celui de Gérard Prêcheur. L'ancien entraîneur de Lyon (2014-2017) est sans club depuis deux ans après une dernière expérience en Chine (2018-2019, Jiangsu Suning).

Selon nos informations, le PSG a reçu une candidature en interne, celle de Bernard Mendy adjoint des footballeuses parisiennes depuis 2017. L'ancien joueur fédère autour de lui de nombreuses composantes au club (joueuses, dirigeants et supporters). L'idée de départ au PSG est de garder Bernard Mendy comme adjoint du prochain entraîneur. Mais la candidature de celui qui a remporté la Coupe de France Féminine en 2018 avec les Parisiennes va peut être rebattre les cartes. Son profil plaît à beaucoup en interne et il aurait l'avantage nous glisse-t-on d'apporter un peu de stabilité et de continuité pour un groupe qui va subir de gros changements pendant cette intersaison.