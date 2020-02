PSG : le chantier de la défense

C'est un nouveau coup dur pour le PSG, la sortie sur blessure de leur capitaine Thiago Silva, ce dimanche, lors du succès parisien face à Bordeaux (4-3), en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Les hommes de la capitale qui ont encaissé trois buts face aux Girondins, n'avaient pas vraiment besoin de ça, tant le secteur défensif est inquiétant. À 17 jours du 8e de finale retour face à Dortmund, les Rouge et Bleu doivent retrouver une défense de fer.

Opération portes ouvertes

Le PSG ne sait plus défendre. Paris a encaissé 13 buts sur ses six derniers matchs. C'est autant que lors des 25 premières rencontres de la saison. La faute sans doute à un alignement défensif qui bouge énormément depuis la reprise en janvier. Les blessures se sont multipliées dans ce secteur du jeu et celle de Thiago Silva, ce dimanche, n'arrange rien. Elle inquiète même son entraîneur, Thomas Tuchel.

Inattention, manque de sérénité et relances hasardeuses offrent trop de possibilité à l'adversaire. Des lacunes qu'il faudra corriger rapidement en vue du 8e de finale retour face à Dortmund. Les Rouge et Bleu ont 17 jours et trois matchs pour retrouver une solidité défensive. Et avant de connaître la gravité de la blessure de Thiago Silva, le PSG sait déjà qu'il devra se passer de Marco Verratti et Thomas Meunier, tous deux suspendus, pour résister aux assauts allemands.