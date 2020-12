PSG - Un Clasico contre l'OM le 13 janvier 2021

Un PSG-OM de plus, le 13 janvier ! La LFP a communiqué ce jeudi 10 décembre les détails de l'organisation de la finale du Trophée des Champions. Ce match oppose chaque année le vainqueur du championnat au vainqueur de la coupe de France. Paris a gagné les deux en 2019-2020 et affronte donc son dauphin en Ligue 1, Marseille. Un Clasico avec un trophée en jeu, le 13 janvier, d'habitude le match est délocalisé à l'étranger, là il se jouera au stade Felix Bollaert à Lens, la présence de public ou non n'est pas précisée.

Le mercato annoncé

La LFP a également précisé les dates du mercato hivernal. Il aura lieu du 2 janvier au 1er février.