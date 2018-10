Via une pétition, le collectif 1993 interpelle la Ligue de Football Professionnel et lui demande à ce que l'OM retire de son site internet le titre de champion de France 1992-93. Un titre qui n'a jamais été attribué suite à l'affaire VA-OM.

Paris, France

Le Classique OM - PSG est prévu le 28 octobre prochain (21h) mais pour certains fans du PSG il est déjà lancé. Depuis ce jeudi, une pétition circule sur les réseaux sociaux afin que l'OM enlève de son site internet le titre de 1993 qui ne lui revient pas (* suite à l'affaire VA-OM, marseille a vu le conseil fédéral de la FFF lui retirer le titre).

"Que la @LFPfr demande à l' @OM_Officiel de retirer de son site le titre de champion de France 92-93" - Signez la pétition ! https://t.co/9gDb3ldJFT

La #TeamOM veut refaire l'histoire, remettons les choses dans l'ordre ! #OMVA — KyKY (@Kimpembe0000) October 18, 2018

Dans cette pétition qui a récolté 700 signatures en une douzaine d'heures, le collectif 1993 (crée pour l'occasion par une dizaine de fans du PSG) demande aussi à la LFP "Au delà de cette demande de retrait, se pose également la question de la non-attribution au PSG de ce titre. Bien sur, 25 ans se sont passés et le PSG n'est surement pas disposé à faire une demande officielle. Le championnat a pourtant été disputé cette année-là et pourquoi n'y aurait-il pas un vainqueur ?". Reste à connaitre la réaction de la Ligue et... de l'OM.

(*) L'affaire VA-OM est une affaire de corruption qui a éclaté à la suite du match de D1 remporté 1 à 0 le 20 mai 1993 par Marseille sur le terrain de Valenciennes.