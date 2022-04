PSG : un entraînement "comme les pros" pour un millier de jeunes footballeurs d'Île de France

Certains enfants des dix clubs sélectionnés par le PSG ne le savent pas encore mais à Pâques ils vont avoir le droit à un entraînement bien particulier. Au menu : deux heures trente d'activités concoctées par le Paris-Saint-Germain qui a décidé de renouveler son Club Tour. Une initiative, en relation avec la Ligue de football Île de France, qui voit le PSG se déplacer pendant les vacances (du 25 avril au 6 mai) dans des clubs qui font la part belle au football pour les filles comme pour les garçons.

Chaque club sélectionné (*) va proposer l'activité à 50 joueurs et joueuses U11 et 50 autres U13 (moins de 13 ans). Avec cette initiative, le club parisien retourne au source et reprend contact avec la base. Mais le plus gros club parisien réfute qu'on taxe ce projet d'opportuniste comme nous l'a confié le secrétaire général du PSG, Victoriano Melero :

On ne s'implante pas, on renforce nos liens avec les clubs. On est un club francilien. Moi, par le passé, j'étais à la Fédération (FFF), donc je sais à quel point le football amateur est important. Il y a le poids des districts, le poids de la ligue Île de France. On ne fait pas ça par opportunisme. Car très franchement sans eux, et ça vaut pour le passé, les clubs où il n'y a pas de foot, donc voilà, on rend un peu de ce qu'ils nous donnent au quotidien en allant assurer la formation de nos jeunes et jeunes joueuses.

De son côté Maxime Agostini, directeur de la marque PSG, précise : "Cette opération est extrêmement importante pour nous. Tous les enfants ne peuvent pas venir au Parc des Princes. Il n'y a pas assez de matchs dans l'année pour qu'on accueille tous les enfants d'Ile-de-France. Et donc, c'est aussi une manière d'aller à leur rencontre, de leur transmettre nos valeurs et leur offrir quelque chose qui va leur servir plus tard. On a pour volonté de mettre ça dans la durée."

Les 10 clubs sélectionnés par le PSG - PSG

Une venue "essentielle"

Pour le lancement de cette opération, le PSG a invité lundi 11 avril au Parc des Princes les dirigeants des clubs qui vont recevoir le Club Tour. Xavier Israël est le président de l'ESBF, l'entente sportive de Bouafle-Flins (78). Le vendredi 29 avril, lui et ses équipes vont donc recevoir les éducateurs du Paris-Saint-Germain. Une venue que le dirigeant de ce club de plus 300 licenciés attend avec impatience "outre l'intérêt évident pour les enfants qui vont pouvoir pratiquer des ateliers sous les couleurs de leur club fétiche. Il y a pour nous, dans le cadre de la formation, l'accompagnement de l'éclosion de certains joueurs. Et on espère que ça va simplifier les rapprochements avec le PSG."

Le club de la capitale fait en effet un très gros travail de "scouting" (repérage) sur les talents en Île de France. "On les voit très présents autour des terrains mais c'est vrai que l'enclenchement de la suite, le fait d'avoir une signature d'un joueur justement au Paris Saint-Germain, c'est quelque chose qui est plus compliqué. Et je pense que le Paris Saint-Germain a un vrai travail à fournir auprès des clubs d'Ile de France. On en fait partie et c'est avec plaisir qu'on les accueille pour ça."

Ce message, Jean-François Pien l'entend parfaitement. Lui, le directeur du centre de formation sait bien que le PSG doit travailler toujours en encore plus sur ses relations avec les clubs franciliens. L'idée est de ne pas rater les très bons joueurs (et joueuses) de la région :"Il faut le savoir, la région parisienne attire tous les clubs du monde. Il y a tellement de jeunes joueurs. Pour vous donner un exemple, en région parisienne, les catégories U12 ou U13 représentent 12.000 jeunes. Et chaque club a la possibilité de recruter 8 joueurs par saison et par catégorie. Et il faut savoir que chaque année, il y a entre 100 et 120 jeunes Parisiens qui vont dans d'autres clubs de province. Car soyons clair, la région parisienne est bel et bien un vivier fantastique".

Les conseils de Marquinhos et du nutritionniste du PSG

Lors de ces journées qui débutent le 25 avril à Cergy Pontoise, le PSG va donc débarquer avec des éducateurs et des ateliers. Au programme : 2h30 de football, une petite collation est prévue avant une distribution de goodies dont un carnet intitulé "comme les pros". On y retrouve à l'intérieur des mots de Marquinhos sur l'importance le rôle de capitaine, mais aussi du nutritionniste en chef du club qui donne des conseils d'alimentation ou encore des exercices de renforcement musculaires avec Marie-Antoinettte Katoto.

Xavier Israël, le président de l'ESBF aime beaucoup l'idée de cette brochure "C'est une rigueur au-delà du travail : les problématiques de sommeil, l'hygiène de vie en général, la nutrition, l'hydratation. Ce sont des éléments qui sont essentiels pour leur évolution future et le fait de pouvoir communiquer dessus par l'intermédiaire d'un document qui vient du Paris Saint-Germain, ça va nous aider à passer un message pas simple à passer."

En tout cas avant même cette deuxième édition du Club Tour, le PSG pense déjà à la prochaine édition qui pourrait avoir lieu à la Toussaint 2022.

Le planning des petits champions - PSG

(*) PUC, AS.Poissy, FC.Issy-les-Moulineaux, AS.Choisy le Roy, FC Franconville, ESBF, US Torc, Evry FC, Noisy le Grand FC et le FC Cergy Pontoise