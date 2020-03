PSG : un large succès en trompe-l’œil pour le PSG face à Lyon

Le tableau d'affichage est flatteur et Paris rentre de Lyon avec de la confiance après sa qualification, ce mercredi, en finale de Coupe de France, mais aussi quelques doutes à six jours de la réception de Dortmund en Ligue des champions.

Ce qui est sûr, c'est que cette large victoire 5 buts à 1 sur la pelouse de l'OL rassure, mais reste un succès en trompe l’œil pour le PSG. Les Rouge et Bleu devront montrer beaucoup plus d'intensité face aux Allemands, davantage d'engagement physique et surtout plus de mouvement.

Les doutes au milieu de terrain

Derrière, la prestation sérieuse de Marquinhos semble installer le Brésilien en charnière centrale face au Borrussia. Devant, Kylian Mbappé marche sur l'eau et s'offre trois buts et un joli matelas de confiance, mais Neymar manque encore de rythme. C'est au milieu que les interrogations sont les plus nombreuses. Leandro Paredes, prétendant pour remplacer Marco Verratti suspendu mercredi prochain, a été transparent.

Les solutions dans ce secteur de jeu ne sont pas nombreuses et il reste à Thomas Tuchel un match, ce samedi, sur la pelouse de Strasbourg pour trouver la bonne formule.