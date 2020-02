PSG : "Un moment incroyable" pour Cavani après son 200e but avec Paris

Paris s'est imposé face à Bordeaux, ce dimanche, en clôture de la 26e journée de Ligue 1, grâce notamment à une réalisation d'Edinson Cavani. L'Uruguayen a inscrit son 200e but sous le maillot Rouge et Bleu. Il entre un peu plus dans la légende parisienne.

Du sourire aux larmes, avant le retour du sourire. Edinson Cavani est passé par toutes les émotions, ce dimanche, lors de la victoire du PSG face à Bordeaux. L'attaquant a inscrit son 200e but sous le maillot Rouge et Bleu. Bien servi par Di Maria, il claque une tête rageuse pour tromper Benoit Costil et faire s'enflammer le Parc des Princes. Le meilleur buteur de l'histoire du club a évoqué un "moment spécial" à la fin de la rencontre.

El Matador remercie les supporters

"C'est un moment qui te rappelle tous les kilomètres qu'il y a derrière ce 200e but", a analysé Edinson Cavani, après la rencontre. "Les entraînements, la frustration, tout ça fait que ce moment est incroyable", sourit l'attaquant. Le Parc des Princes a basculé dans la ferveur la plus totale quand le numéro 9 parisien a fait trembler les filets girondins. Le buteur s'est incliné devant le soutien des fans Rouge et Bleu."Je les remercie pour la chaleur, pour l'amour qu'il me donne, dans les moments difficiles, dans les moments de joie, alors merci. Comme je l'ai dit une fois, l'unique manière de les remercier, c'est de donner le maximum sur le terrain et ça jusqu'à la fin".

En fin de contrat cet été, El Matador s'envolera, sans doute, vers d'autres destinations la saison prochaine, mais le public parisien aura l'occasion, encore, de lui témoigner son amour.