PSG : Une dernière victorieuse au Parc pour soulever le trophée de champion de France

Paris, France

Le capitaine du PSG qui lève à bout de bras le trophée de champion de France sous une pluie de confettis rouges et bleus, l'image commence à être connue dans la capitale. Dans un Parc des Princes plein, les hommes de Thomas Tuchel ont officiellement reçu l'Hexagoal ce samedi. Huitième sacre de l'histoire du club de la capitale, le sixième sous l'ère QSI. Dernier match de la saison à domicile et un succès 4-0 face à Dijon pour finir en beauté devant les fans du PSG.

Au bout de la 4e minute le match était plié. Les Parisiens ont ouvert le score dès la 3e minute grâce à une superbe frappe de Di Maria. Cavani double la mise une minute plus tard. Au retour des vestiaires Kylian Mbappé s'offre un doublé et reste en course pour le titre de meilleur buteur d'Europe. Venus chercher des points dans la course au maintien, les Dijonnais n'ont rien pu faire face à un PSG en jambe, joueur et agréable à regarder.

Tour d'honneur, feu d'artifice et photos pour tous les joueurs parisiens

Le match a rapidement laissé place au protocole. Tous les parisiens ont pu prendre part à la fête. Même les nombreux joueurs suspendus, (Neymar, Verratti, Marquinhos, Kimpembe et Bernat) normalement interdits de pelouse, se sont mêlés à leurs coéquipiers pour soulever le trophée.

Un sacre célébrer par le traditionnel tour d'honneur et un feu d'artifice aux couleurs du club. Un spectacle son et lumière en guise d'au-revoir. C'est maintenant au tour de la Coupe du Monde Féminine de faire vibrer l'enceinte parisienne.

Le Parc des Princes célèbre le titre des Parisiens © Radio France - Martin Bartoletti

Une saison "quasi" blanche

Le PSG n'a pas tout écrasé cette saison. Pas de Coupe de France après sa défaite en finale face à Rennes. Les Parisiens ont également laissé échapper la Coupe de la Ligue, là encore face à une équipe bretonne. Paris s'est incliné en quarts de finale face à Guingamp.

Sans oublier la douleur la plus profonde chez tous les supporters, l'élimination en huitièmes de finale de Ligue des Champions face à Manchester United. "Encore heureux que l'on gagne le championnat", rage Joris, "mais c'est la Ligue des Champions qui m’intéresse" lâche ce jeune fan parisiens de 16 ans.

Le PSG sera de retour sur le terrain vendredi soir à Reims pour l'ultime match de la saison.