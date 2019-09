PSG : un effectif à plus d'un milliard d'euros

Les mouvements de l'été au PSG ont renforcé l'équipe mais aussi augmenté la valeur marchande de l'effectif. Mesuré à plus d'un milliard d'euros, Paris joue dans la cour des très grands.

L'effectif parisien chiffré à plus d'un milliard d'euros cet été 2019

Paris, France

Le mercato est fini, c'est le moment de faire les comptes. Icardi, Navas, Gueye sont très attendus sur le terrain, mais ils participent déjà au rayonnement du club de la capitale. Les arrivées de l'été à Paris ont permis au PSG d'augmenter la valeur marchande de son effectif. Le site transfermarkt valorise, ce jeudi, l'équipe parisienne a hauteur d'1,06 milliard d'euros. Un chiffre en hausse par rapport à la saison dernière.

Les valeurs marchandes des grands clubs européens pour la saison 2019/2020. - transfermakt

Le PSG se classe donc 5e après un bond de 136 millions d'euros et passe devant les Anglais de Tottenham. Les Rouge et Bleu sont devancés dans ce classement par Manchester City, le Real Madrid, Barcelone et Liverpool.