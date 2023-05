PSG: une piste portugaise explorée pour remplacer Galtier

"Les noms de successeurs qui circulent? Cela ne me perturbe, mais alors, pas du tout, c'est le football." S'il reste encore une année de contrat à Christophe Galtier et que ce dernier croit mordicus qu'il ira au terme de son bail, en coulisse, le conseiller football Luis Campos multiplie les pistes pour trouver un successeur au technicien français.

Abel Ferreira, identifié et suivi par le PSG depuis plusieurs mois

Parmi les noms qui circulent, celui de l'entraîneur portugais Abel Ferreira. Inconnu en France, le natif de Penafiel au Portugal s'est fait un nom de l'autre côté de l'Atlantique, au Brésil.

Entraineur de Palmeiras depuis 2020, il y a remporté la bagatelle de 8 titres, dont deux Copa Libertadores - l'équivalent de la Ligue des champions en Amérique latine - d'affilée (2020,2021). Il est l'entraîneur étranger à avoir obtenu le plus de trophées au Brésil. Élu meilleur entraîneur en 2022, il propose un football offensif, constamment porté sur l'attaque.

Le Paris Saint-Germain a coché son nom, France Bleu Paris confirme qu'il a été identifié par le club de la capitale, qui le suit désormais depuis de nombreux mois.

Pour l'heure aucun contact concret n'a été établi, ni avec lui, ni avec son club. Par ailleurs Abel Pereira figurerait également en très bonne position pour prendre les rênes de la sélection nationale brésilienne.

Marche encore trop haute pour lui?

Dans son entourage, on estime que le coach portugais a les qualités, l'expérience pour relever le défi parisien. Et quand on évoque les doutes de passer de Palmeiras au Paris Saint-Germain, son entourage rétorque: "Palmeiras, au Brésil, c'est énorme, il y aussi là-bas beaucoup de pression."

Reste à voir si le PSG se tournera vers ce profil ou misera plutôt sur des techniciens rompus à l'Europe, comme José Mourinho ou Luis Enrique, ce dernier est annoncé favori par différents médias.