PSG : "On va attaquer" face à Dortmund affirme Thomas Tuchel

Le PSG reçoit Dortmund, ce mercredi, en 8e de finale retour de Ligue des champions. Les Parisiens ont un but à rattraper pour se qualifier et Thomas Tuchel annonce que son équipe "va attaquer".

La venue du Borussia Dortmund, dans un Parc des Princes vidés de ses supporters à cause du coronavirus, se rapproche. Le PSG reçoit le BVB, ce mercredi, en 8e de finale retour de Ligue des champions. Les Parisiens ont un but de retard à rattraper pour se qualifier et mettre fin à une série de trois éliminations de rang à ce stade de la compétition. Thomas Tuchel, l'entraîneur Rouge et Bleu, assure que son équipe ne calculera pas.

Attaquer, attaquer et attaquer encore

Les footballeurs de la capitale s'étaient inclinés 2 buts à 1, dans la Ruhr, au match aller. Un résultat qui est loin de condamner les Rouge et Bleu, mais qui les obligent à marquer au moins un but, sans en prendre, pour poursuivre l'aventure. Un strict minimum qui ne suffit pas pour le coach allemand. "J'ai vraiment l'impression que nous ne sommes pas une équipe qui peut s'imposer 1-0. Nous sommes une équipe qui aime attaquer et nous allons attaquer, nous allons essayer de mettre le plus de but possible. Si à la fin ça fait 1-0, je suis absolument content, pas de regret, mais on va essayer de faire plus"

Le 11 qui débute décidé ce mardi

Pour affronter le Borussia, le PSG va devoir se passer de Marco Verratti et Thomas Meunier, tous deux suspendus. Si Thilo Kehrer semble le mieux placé pour remplacer le latéral belge, une incertitude persiste autour du joueur qui prendra la place du petit italien. "J'ai choisi, mais je ne le dirais pas", affirme Thomas Tuchel, tout en précisant qu'il allait décider des 11 joueurs qui débuteront ce mardi après-midi. Le technicien se laisse en revanche jusqu'à demain pour intégrer ou non Kylian Mbappé, malade et Thiago Silva, de retour de blessure, à son équipe type.