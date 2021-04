PSG - Verratti de retour pour éviter le piège stéphanois

Qui va prendre le jeu à son compte ce dimanche 18 avril pour le Paris Saint-Germain ? Ce sera une des questions clés de la 33e journée de Ligue 1 pour le PSG, qui reçoit Saint-Etienne, à 13 heures. L'horaire est inhabituel mais il faudra faire avec car le temps presse pour revenir sur le leader du championnat, Lille. Le LOSC a été freiné par Montpellier, vendredi soir (1-1) et si Paris l'emporte, l'écart ne sera plus que d'un point en faveur des Nordistes en tête du classement du championnat. Mais pour gagner, il faudra contourner le bloc stéphanois, efficace au match aller (1-1) pour contenir le PSG. Surtout, il faudra le faire sans Neymar, Paredes et Gueye (suspendus) et Navas (forfait pour douleurs à l'épaule), quatre des hommes forts lors de la qualification contre le Bayern Munich cette semaine.

S'inspirer de Strasbourg

Parfois mal à l'aise lorsqu'il s'agit de revenir au championnat après la Ligue des Champions (trois défaites dans cette configuration cette saison en Ligue 1), le PSG pourra toutefois compter sur le retour de Marco Verratti au coeur du jeu. L'Italien pourrait même être positionné en numéro 10, en l'absence de Neymar, dépositaire du jeu, lui qui avait été brillant dans ce rôle lors de plusieurs rencontres en deuxième partie de saison (notamment à Barcelone). Son coéquipier en équipe nationale d'Italie, Florenzi, sera lui aussi de retour, mais dans quelle forme physique ? On a récemment vu les difficultés de retour d'un Moïse Kean, à l'agonie physique lors du match à Munich, alors deux semaines après leurs tests positifs au Covid-19, les deux transalpins seront-ils aptes à évoluer à leur plus haut niveau ? Cela conditionnera en partie la performance parisienne, même si Mbappé, Kimpembe, Di Maria, sont disponibles et restent des valeurs sûres de l'effectif. Après l'exploit lors du match aller à Munich, Paris ne s'était pas démobilisé contre Strasbourg le week-end dernier (4-1) et veut rééditer la performance afin de rester en course pour un 10e titre de champion de France, ce qui égalerait le record de... Saint-Etienne, adversaire du jour qui a quasiment assuré son maintien (9 points d'avance sur le barragiste).