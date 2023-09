PSG : Verratti et Ekitike privés de Ligue des Champions

Marco Verratti et Hugo Ekitike ne joueront pas la Ligue des Champions cette saison. France Bleu Paris et le Service des sports de RadioFrance se sont faits confirmer que le milieu de terrain italien et l'attaquant français ne sont pas dans la liste Uefa du Paris-Saint-Germain pour cette saison.