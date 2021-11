PSG : Verratti, Herrera, Icardi et Wijnaldum forfaits pour le match à Saint-Etienne

Le PSG vient de la confirmer via son point médicale que son milieu de terrain s'annonce clairsemé pour la rencontre de dimanche face à St-Etienne (13h). Marco Verratti, Ander Herrera et "Gini" Wijnaldum sont annoncés forfaits pour ce match ainsi que Mauro Icardi.

On espère que les joueurs qui vont s'envoler ce soir pour Saint-Etienne aiment le froid. Dimanche à 13h, on annonce des températures négatives sur le Forez et de la neige pour cette rencontre de la 15ème journée entre le leader du et l'avant dernier du championnat de Ligue 1.

Une rencontre que Marco Verratti (Lésion bas grade du quadriceps), Ander Herrera (gêne musculaire), Georginio Wijnaldum (Lésion tendineuse au niveau du genou gauche) et Mauro Icardi (gêne musculaire) vont manquer. Les quatre joueurs sont annoncés blessés. le milieu de terrain va être complétement chamboulé pour la rencontre face aux stéphanois.

Le club annonce que ces 4 joueurs sont attendus sur un retour à l'entraînement la semaine prochaine.

Cette rencontre ASSE - PSG est à suivre en intégralité sur France Bleu Paris dès 12h55 ce dimanche.