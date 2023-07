PSG : Verratti, la fin d'un cycle, Renato Sanches vers la Roma?

Ce serait la fin d'une époque pour le Paris Saint-Germain. Marco Verratti, arrivé voilà douze ans au club en provenance de Pescara, a des envies d'ailleurs. Comme évoqué par le journaliste Abdellah Boulma le "petit Hibou" aurait trouvé un accord avec le club saoudien d'Al-Hilal, qui lui aurait proposé un contrat de 3 saisons. "No comment", du côté des proches du joueur. Quant à la somme évoquée, 30 millions d'euros, on laisse entendre en coulisses qu'elle est jugée "bien trop basse" par le Paris Saint-Germain.

En tout cas, le PSG a été clair cet été : personne n'est au-dessus du club et n'est intransférable. Alors que Kylian Mbappé est poussé vers la sortie s'il ne prolonge pas son contrat et que plusieurs clubs sont déjà venus aux informations auprès du club de la capitale , la direction sportive semble donc encline à laisser partir un autre monument de l'équipe, Marco Verratti et ses 416 rencontres disputées, ce qui fait de lui le deuxième joueur le plus capé de l'histoire du PSG derrière Jean-Marc Pilorget, Son potentiel départ semble diviser au sein des supporters.

Renato Sanches veut partir, négociations avec la Roma

Autre joueur qui aimerait changer d'air: le Portugais Renato Sanches. Après une première saison minée par les blessures, l'ex-Lillois a signifié au club et à l'entraîneur Luis Enrique son envie de découvrir un nouveau challenge, a appris France Bleu Paris.

La formation italienne de l'AS Rome est très intéressée pour le récupérer, des négociations sont en cours avec Paris, autour d'un prêt avec option d'achat. Sanches est actuellement en tournée au Japon avec le groupe professionnel.