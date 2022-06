PSG : "On veut des joueurs qui aiment le club, qui aiment se battre", Nasser Al-Khelaïfi muscle son jeu

C'est une prise parole rare qui était attendue avec impatiente par les supporters du Paris-Saint-Germain. Nasser Al-Khelaïfi s'est enfin exprimé. Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il avait de choses à dire et préciser le président du PSG. L'homme fort du club parisien depuis maintenant 11 ans a accordé au journal le Parisien un entretien d'environ une heure. Rentré du Qatar lundi, Nasser Al-Khelaïfi a abordé de nombreux sujets autour de l'actualité brûlante du club de la capitale.

"On n'a jamais parlé avec Zidane"

Le président du Paris SG Nasser Al-Khelaïfi assure n'avoir "jamais discuté" avec Zinédine Zidane pour le poste d'entraîneur et confirme des discussions pour recruter Christophe Galtier l'actuel entraîneur de Nice. Le dirigeant a ensuite précisé "on n'a jamais parlé avec lui, ni directement, ni indirectement", sans écarter que d'autres personnalités du Qatar aient approché l'ancien N.10 des Bleus : "Quand je dis "nous", c'est le PSG. Moi, je suis le président du PSG et je n'ai jamais discuté avec lui."

En conséquence, "on a choisi un entraîneur qui sera le meilleur pour ce que nous voulons mettre en place", dit le dirigeant qatarien en confirmant les discussions avec l'actuel entraîneur de Nice, Christophe Galtier. "J'espère qu'on trouvera rapidement un accord mais je respecte Nice et le président Jean-Pierre Rivère, chacun défend ses intérêts", a-t-il ajouté.

"On ne veut plus du flashy, du bling-bling, c'est la fin des paillettes !"

Dans cet entretien, le président parisien évoque aussi l'arrivée du conseiller sportif Luis Campos "il va inculquer la culture du travail et donner le maximum chaque jour". Le président parisien a ensuite assuré qu'un virage est en train d'être pris par le club, désireux de se débarrasser "du flashy, du bling-bling, c'est la fin des paillettes" et de préciser :

Peut-être devrait-on d’ailleurs changer notre slogan… Dream Bigger (rêver plus grand), c’est bien mais aujourd’hui, nous devons surtout être réalistes, on ne veut plus du flashy, du bling-bling, c’est la fin des paillettes. On a fait de grandes choses depuis onze ans, mais chaque année, on doit se demander comment progresser, comment être meilleurs.

Et le dirigeant a ensuite précisé son propos "on veut des joueurs qui aiment le club, qui aiment se battre, qui aiment gagner. Et on veut que cette mentalité se propage partout dans le club."

Reste maintenant à voir si cette prise de parole va être suivie d'actes. Certains supporters sont sceptiques et soulignent déjà sur les réseaux sociaux qu'il y a 3 ans à la même période le président Nasser Al-Khelaïfi avait fait la même sortie...