Public limité à 5.000 personnes : l'AS Saint-Etienne demande une dérogation pour la réception de Lorient

La Préfecture de la Loire est en train d'étudier la requête. Ce mercredi, l'AS Saint-Étienne a déposé une demande de dérogation auprès de la Préfecture de la Loire pour autoriser la venue d'un peu moins de 20.000 personnes au stade Geoffroy-Guichard le 30 août prochain. Ce sera le premier match à domicile de la saison 2020/2021, la réception de Lorient.

Il y a quelques jours, le premier ministre Jean Castex a prolongée jusqu'au 30 octobre la durée de la limitation à 5.000 personnes des rassemblements en France, à cause du contexte sanitaire.

Le Président du conseil de surveillance de l'AS Saint-Étienne et président du syndicat de clubs Première Ligue Bernard Caiazzo avait réagi auprès de l'AFP : "On continue à regretter (cette décision), on estime qu'une jauge de 5.000 par rapport à un stade de 6.000 (places), ce n'est pas pareil qu'une jauge de 5.000 dans un stade de 80.000", selon Bernard Caïazzo. "Cela nous paraît tout à fait illogique. Bien sûr, il y a des dérogations possibles du préfet, mais cela aurait été tellement plus logique d'avoir un pourcentage de la capacité du stade (...) On est de bons soldats, mais on a parfois du mal à comprendre", avait-t-il ajouté, rappelant que ces manques à gagner en terme de billetterie représentent "des préjudices économiques indiscutables" pour les clubs.

De son côté, l'OM a également fait une demande de dérogation pour aller au-delà de la jauge des 5.000 spectateurs lors du match OM-ASSE, match d'ouverture de la saison vendredi 21 août. Le club phocéen aimerait ouvrir 20.000 billets à la vente. La demande de dérogation est "toujours en cours d'instruction"