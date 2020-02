"Puel a tué son gardien" : l'agent de Ruffier réagit sur France Bleu à la mise à l'écart du gardien de l'ASSE

Patrick Glanz persiste et signe. Déterminé à défendre mordicus le gardien de l'ASSE depuis 9 ans, l'agent a pris la parole ce vendredi soir sur France Bleu pour confirmer les nombreuses tensions en interne depuis l'arrivée de Claude Puel.

"Mes déclarations sont réfléchies. On a une politique de communication avec Stéphane depuis quelques années. On est très peu dans les médias. Il a choisi depuis des années de répondre sur le terrain. J'essaye d'éviter les conflits. Maintenant, ça fait des semaines qu'on essaye de trouver un bouc-émissaire. Et le bouc-émissaire, c'est Stéphane.

"Stéphane est catastrophé"

"L'injustice, c'est de lui dire il y a une semaine qu'il est capitaine et de l'écarter ensuite. Il y a certains joueurs dans certains clubs qui méritent le respect. Claude Puel a eu des problèmes avec dix joueurs. Il ne s'agit pas de pénaliser mon joueur. Stéphane est catastrophé. Son avenir au club ? On verra. On ne peut pas ne pas réagir. Le message qu'il envoie c'est de dire "je n'ai rien à voir avec tous les résultats, je change de gardien de but". C'est symbolique. Il a tué son gardien."

L'interview complète