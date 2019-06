Puma dévoile les 2e et 3e maillots de l'OM

Du bleu et du noir, des hommages au Vélodrome et au Mucem : voilà les inspirations des 2 nouveaux maillots de l'OM

Marseille, France

Lors de son dernier match de la saison passée à domicile, l'Olympique de Marseille avait déjà dévoilé son nouveau maillot numéro 1 : une tunique blanche, plutôt classique, et conforme à l'histoire du club. Cette fois, son équipementier Puma a choisi le toit du prestigieux Mucem - le Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée- pour présenter les versions 2 et 3, le maillot "extérieur" et le 3e maillot, habituellement dédié à la Coupe d'Europe mais qui devrait donc la saison prochaine apparaître dans les coupes nationales, voire lors de certains matchs de Ligue 1 en déplacement.

Puma mécène du Mucem

Le maillot "extérieur" est ainsi un hommage aux courbes du Stade Vélodrome. Puma précise par ailleurs que "Avec une coupe classique et un col rond blanc, ce maillot sera accompagné d’un short bleu aux bordures blanches et de chaussettes bleues. Comme sur le maillot Home, la croix bleue de Marseille a été apposée sur un insert blanc à l’arrière du cou." Quant au jeu numéro 3, il est clairement un rappel à la résille du Mucem, cette dentelle de béton qui entoure l'ensemble du musée. L'équipementier a aussi prévu "un short noir aux bordures orange et de chaussettes noires".

"Le maillot domicile est très respectueux des traditions et des couleurs. Là, les autres sont des références à des emblèmes de la ville : le toit du Vélodrome, et la résille du Mucem" Richard Teyssier, directeur général de Puma France

Pour la soirée de présentation, Puma et l'OM ont fait appel à 3 rappeurs marseillais (Alonzo, JMKS et DJ Aaron) qui ont créé un titre spécialement dédié aux nouveaux maillots.

Puma ne communique aucun chiffre par ailleurs, mais confirme que les ventes de maillots de l'OM la saison dernière ont légèrement dépassé les prévisions. Après un très bon démarrage, les ventes ont chuté en fin de saison en parallèle avec les résultats chaotiques de l'équipe, mais les résultats sont donc largement à la hauteur des espoirs de l'équipementier. Puma, pour rappel, a signé un contrat de 5 ans avec le club marseillais.

Les maillots seront disponibles dans les boutiques officielles et sur om.net dès le samedi 22 juin et chez les revendeurs sportifs à partir du lundi 24 juin.

Et si vous dormiez au Mucem ?

Par ailleurs, ça peut paraître surprenant, mais le Mucem vient de signer un contrat de mécénat avec la marque Puma. Un partenariat financier et un échange d'image. La marque au félin s'associe ainsi directement cet été au "Plan B" du Mucem, une série d'événements qui auront lieu du 1er au 17 août : des concerts (dont Clara Luciani), du cinéma en plein air mais aussi... c'est original : une nuit où l'on pourra aussi camper au musée !

"Une nuit oui, sur des lits de camp. C'est la première fois qu'on le fait. On n'a rien inventé. Les anglo-saxons, eux, le font souvent. C'est l'idée d'une expérience unique. Il y aura des surprises, et notamment une observation des étoiles, parce qu'en plus le mois d'août y est très souvent très favorable. On ne se refait pas : le Mucem a quand même une vocation éducative" ! Jean-François Chougnet, directeur du Mucem