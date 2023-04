QRM - SM Caen : "Montrer qu'on peut jouer de la même manière à l'extérieur qu'à D'Ornano"

Impérial à la maison (32 pts pris et 9 victoires en 15 matchs), le SM Caen va chercher à conforter sa 6e place au classement et améliorer ses statistiques à l'extérieur (14e bilan de Ligue 2 et une moyenne d'un pt par rencontre) en se rendant ce samedi chez Quevilly Rouen Métropole.

Mais plus que les chiffres, Stéphane Moulin souhaite que son équipe puisse imprimer son identité de jeu loin de d'Ornano.

"On a un peu deux visages quand même, explique le coach caennais. Ce que j'aimerais, c'est retrouver le visage qu'on a montré à Guingamp (1-2) par exemple qui était mieux que celui qu'on a montré à Rodez (3-2).; Mais encore une fois, il faudrait qu'on réussisse à imposer notre style, notre manière aussi à l'extérieur. C'est là que le travail est important parce que les performances ne sont pas toujours à la hauteur que l'on espère. On a encore un match dans un derby pour montrer qu'on peut jouer de la même manière à l'extérieur que chez nous."

Ils pourront compter sur le soutien de 350 supporters même si leur nombre est limité en raison d'un arrêté des Préfectures de Seine Maritime et de l'Eure.

La statistique : le premier trois à la suite de la saison ?

Après deux victoires de rang à d'Ornano (Face à Valenciennes puis contre Dijon), le SM Caen va tenter d'enchaîner un troisième succès de rang, ce qu'il n'a pas encore réussi cette saison.

Il faut remonter à la saison passée pour trouver trace d'une telle série à la même période de l'année (Entre la 30e et la 32e journée). Un succès caennais permettrait aussi aux Rouge et Bleu de n'être qu'à une seule unité du bilan points de la saison passée avec encore huit matchs à jouer.

L'adversaire : Quevilly Rouen Métropole

C'est la quatrième fois que les deux clubs vont s'affronter et on ne peut pas dire que QRM réussit au SM Caen. La saison passée, les Malherbistes avaient laissé filer une victoire qui leur tendait les bras dans les arrêts de jeu (2-2) et cette saison, lors du match aller, QRM a infligé la seule défaite de Caen à Domicile de ces quinze derniers mois (0-1).

Surprenant 6e à l'issue de la 23e journée, Quevilly Rouen Métropole reste sur quatre matchs sans victoire (Un nul pour quatre défaites) et voudra définitivement assurer son maintien.

QRM - SM Caen à suivre ici ce samedi dès 18h30

