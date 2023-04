QRM - SM Caen - Syam Ben Youssef : "Ça va être un beau derby normand"

Syam Ben Youssef va recroiser la route du SM Caen ce samedi lors de la 30e journée de Ligue 2. L'international tunisien a porté le maillot Rouge et bleu durant deux saisons (de 2015 à 2017) et pendant 37 rencontres essentiellement en Ligue 1.

"C'est toujours spécial de jouer son ancien club. C'était très spécial déjà à l'aller de retrouver d'Ornano. Là, ce le sera un peu moins, on joue chez nous donc ce sera un peu moins émotif mais cela reste spécial" a-t-il expliqué lors de l'émission Allo Malherbe

A son départ de Caen, Syam Ben Youssef avait repris le chemin des championnats étrangers (Turquie, Roumanie et Bulgarie ). Il a fait son retour en France cet été en choisissant Quevilly-Rouen-Métropole et la Ligue 2.

"De retour en France et de retour en Normandie, acquiesce celui qui vient de fêter ses 34 ans le 31 mars. Comme quoi, j'y aime bien les gens. J'ai fait le choix de revenir en France à un moment donné de prouver que j'étais encore là et cette opportunité m'a été présentée par l'agent et par le coach. Si j'avais un souhait, ce serait de continuer le plus longtemps possible au haut niveau." Et a-t-il une préférence entre vivre à Caen ou vivre à Rouen ? "(Rire) Sincèrement je ne vais pas faire des contents mais je préfère la vie à Rouen en sachant que j'aimais bien Caen. C'était paisible."

Quevilly-Rouen est un peu l'équipe-surprise de cette saison. Les Seino-marins ont même occupé la 6e place du classement (23e journée). Malgré sa période plus délicate (Un seul point pris sur les quatre dernières journées), QRM occupe la 9e place et n'est plus très loin du maintien (39 pts).

"On a fait des choses cohérentes, mieux que ce que l'on avait prévu. Ce n'est toujours pas fini comme le rappelle le coach (Olivier Echouafni). On essaye de prendre des points au plus vite pour avoir un bonus en fin de saison. On est dans le ventre mou comme on le dit souvent et c'est un peu piège. On est entre deux mais notre objectif reste le même."

A l'aller, les Rouge et Jaune s'étaient d'ailleurs imposés au stade d'Ornano (0-1), infligeant la seule défaite des Caennais devant leur public de ces quinze derniers mois.

"On avait essayé de faire un coup, le coach en avait parlé et cela s'était plutôt bien passé. C'est à nous de les recevoir à la maison. Cela va être je pense un beau derby normand. On va essayer qu'il y ait le maximum de spectacle pour gagner de notre côté.

On a pris plus de confiance et d'assurance depuis le match aller et on se connaît mieux. Il y a eu énormément de changement dans notre équipe cette saison. A l'aller, Caen était déjà bien placé, c'est notre place qui aujourd'hui est différente. après, ce seront deux matchs qui seront très différents."

Ce samedi, Syam Ben Youssef devrait avoir en charge de défendre sur l'un des cinq meilleurs buteurs de Ligue 2, le Caennais Alexandre Mendy.

"Sûrement ou c'est lui qui se chargera de moi (rire). C'est un peu mon travail. On va essayer de faire en sorte qu'il reste muet ce match-ci et qu'il marque les prochains matchs (rire). Je le connais, je l'ai connu quand il jouait avec Nice, je l'avais affronté avec Caen en Coupe de la Ligue (1-2 avec un doublé de Mendy). C'est un joueur qui est costaud, qui connaît bien la Ligue 2 et qui performe bien cette saison. Il a eu un peu de mal entre septembre et décembre mais voilà aujourd'hui il est en forme, à l'image de son équipe."