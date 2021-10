"Qu'il s'occupe de sa sélection !" Galtier répond à Belmadi sur la polémique Delort

Le ton est monté crescendo. D'abord calme et sur la retenue, Christophe Galtier n'a pu cacher ensuite son agacement après les propos de Djamel Belmadi. Jeudi soir, chez nos confrères de RMC, le sélectionneur de l'Algérie a une nouvelle fois critiqué le choix d'Andy Delort de mettre entre parenthèse la sélection algérienne pour privilégier son aventure niçoise. "C'est la blague de l'année," a notamment ironisé l'ancien joueur de l'OM, qui a également accusé l'OGC Nice de faire pression sur ses joueurs pour ne pas qu'ils partent en sélection.

Un climat malsain et dangereux autour de l'OGC Nice

"J'ai connu Belmadi comme joueur. Il était déjà excessif sur le terrain. Hier je l'ai encore trouvé très excessif. Qu'il s'occupe de sa sélection et nous laisse travailler sereinement," réagit ce vendredi midi Christophe Galtier à l'occasion de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Le coach du Gym poursuit. "Quand un joueur est convoqué en sélection, on doit le laisser y aller, ça se passe comme ça dans tous les clubs du monde, c'est le règlement. C'est trop facile de dire que le Gym ne veut pas envoyer ses joueurs en sélection. Mettre la responsabilité sur le club c'est très malhonnête. On est en train de créer un climat malsain et dangereux autour de l'OGC Nice."

Bard forfait, Gouiri incertain

Resté à Nice pendant la trêve internationale, Andy Delort sera bien sur la pelouse à Troyes dimanche. Contrairement à Melvin Bard (pied) et Justin Kluivert (ischios), forfaits pour cette 10e journée de Ligue 1. "Melvin a reçu un coup face à Brest. Sa gêne s'est transformée en douleur avec les Espoirs. On espère qu'il pourra reprendre la course la semaine prochaine. Concernant Justin il a repris la course, sa rééducation se déroule normalement."

Une incertitude entoure en revanche Amine Gouiri et Mario Lemina. Pour des raisons très différentes. Gouiri a reçu un coup avec les Espoirs et ressent toujours une douleur. "On prendra la décision samedi", assure son coach. Quant à Mario Lemina, il reste très marqué par le cambriolage violent lundi à son domicile niçois. "On échange beaucoup avec lui. Le club est à son écoute pour lui trouver un lieu où il se sentira mieux. Là il doit se reconcentrer sur son métier, ça va lui permettre d'évacuer sa colère."