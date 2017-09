Qualifications au mondial de football 2018 : les Bleus tenus en échec par le Luxembourg

Les hommes de Didier Deschamps ont dominé, mais n'ont pas réussi à marquer face au Luxembourg dimanche soir à Toulouse. Match nul et mauvaise opération pour les Bleus puisque les Suédois se sont imposés au Belarus et reviennent à un point de l'équipe de France dans la course au mondial 2018.

Après leur large victoire contre les Pays-Bas, les supporters de l'équipe de France s'attendaient à un festival de buts ce dimanche 03 septembre face au Luxembourg, équipe classée au 136 eme rang mondial par la FIFA. Mais dominer n'est pas forcément gagner : malgré plusieurs occasions nettes, l'attaque des Bleus est resté muette. Un match nul qui relance le suspense dans le Groupe A de qualification au prochain mondial de football 2018 en Russie puisque les Suédois l'ont emporté 4 à 0 au Belarus et ne sont plus qu'à un point des français, qui restent malgré tout en tête de leur poule.

Festival d'occasions vendangées

En première période, les spectateurs présents au Stadium de Toulouse ont du attendre 37 minutes pour voir la première action nette des footballeurs français avec un tir au ras du poteau de Pogba, bientôt suivi d'un coup-franc d'Antoine Griezmann qui s'est écrasé sur la barre. Un Griezmann en manque de réussite, qui a raté deux grosses occasions de but face aux cages luxembourgeoises sur des passes de Mbappé et Sidibé.

La prestation d'Olivier Giroud a été plus décevante encore : l'attaquant d'Arsenal ne s'est créé aucune occasion et a perdu beaucoup de ballons, s'attirant les sifflets du public au moment de son remplacement par Lacazette à l'heure de jeu. L'ex-lyonnais aurait pu débloquer le match mais sa frappe enroulée a été sauvée sur la ligne par un défenseur Luxembourgeois à la 70eme minute, tandis que Pogba voyait peu après sa tête échouer sur la transversale.

Après tant de domination stérile face à une équipe bien regroupée en un bloc très compact, il était temps que le match se termine pour les Bleus car sur l'une des très rares incursions luxembourgeoises, Gerson Rodriguez trouvait le poteau sur une frappe enroulée à la 77e minute, alors que Lloris était battu.

Malgré ce match nul décevant, le sélectionneur Didier Deschamps s'est voulu rassurant au terme de la rencontre : "Si on n'avait pas eu autant d'occasions, ça m'aurait plus embêté, mais on les a eues, et malheureusement on ne les a pas concrétisées" ( ...) "On est premier, c'est la place qu'on doit garder. On se doit de gagner les deux derniers matches sans attendre quoi que ce soit des autres adversaires".

Une échéance qui se rapproche : l'équipe de France se déplacera le 7 octobre en Bulgarie, jusqu'ici invaincue à domicile, avant de recevoir le Belarus le 10 octobre au Stade de France pour le dernier match de qualification au mondial 2018. Les Suédois, dauphins du groupe A et désormais principaux rivaux des Bleus, accueilleront eux le Luxembourg avant d'aller défier les Pays-Bas.