Qualifications Euro 2020 : France - Albanie, les Bleus font leur rentrée sans joker

Battus en Turquie en juin, les champions du monde français ont grillé un joker. Victoire plus que conseillée pour les Bleus face à l'Albanie samedi pour ne pas voir la qualification à l'Euro 2020 s'éloigner.

Équipe renouvelée

C'est la rentrée et l'équipe de Didier Deschamps retrouve son stade de France, sans certitude après le revers de juin à Konya (défaite 2-0) et, plus important, sans ses cadres Kylian Mbappé, Paul Pogba et N'Golo Kanté, tous à l'infirmerie.

Avec les absences conjuguées d'Ousmane Dembélé, Florian Thauvin, Tanguy Ndombélé, Ferland Mendy et du nouvel appelé Aymeric Laporte, forfait de dernière minute, le sélectionneur se trouve privé de plusieurs munitions au moment de coucher son "onze" de départ contre l'Albanie.

"On a la chance en équipe de France d'avoir un vivier énorme avec beaucoup de joueurs de grande qualité", "les 23 qui sont là se doivent d'être performants", tente toutefois de relativiser l'expérimenté Blaise Matuidi, du haut de ses 32 ans et 81 sélections.

Le joueur de la Juventus Turin se trouve pourtant bien seul au milieu de terrain, étant le seul rescapé du quatuor qui a brillé au Mondial russe (avec Mbappé, Pogba et Kanté).

Un vide comblé par Kingsley Coman, Thomas Lemar et Corentin Tolisso, de retour de sa grave blessure ? Les deux Bavarois et le Madrilène sont en tout cas attendus et seraient inspirés de répondre présent pour tenter de se faire une place et surtout ne pas hypothéquer la qualification des Bleus à l'Euro 2020.

Conserver la tête du groupe

L'Albanie est une équipe "très accrocheuse", avec un milieu de terrain "travailleur" et "deux attaquants remuants", résume Guy Stéphan, l'adjoint de Deschamps, dans une vidéo publiée par la Fédération. "Il faut qu'on soit rapide dans la transition, efficace dans notre jeu, (...) qu'on utilise nos armes - dribbles, tirs de loin, débordements et centres."

Après 4 matches joués, "DD" et ses hommes restent au coude à coude avec la Turquie et l'Islande dans le groupe H : les trois pointent à 9 points.

Les Bleus doivent s'imposer devant l'Albanie (6 pts) et mardi contre Andorre (0 pt) pour éviter d'avoir des sueurs froides lors du prochain rassemblement d'octobre. Ils iront alors défier l'Islande chez elle avant de recevoir la Turquie à Saint-Denis, soit ses deux concurrents directs pour la qualification.

Deux billets par groupe des éliminatoires

Pour rappel, 24 équipes disputeront l'Euro 2020 qui se déroulera à travers toute l'Europe. Les deux premières équipes de chacun des 10 groupes seront qualifiées.Les quatre tickets seront attribués via la Ligue des Nations.

Les quatre meilleures équipes de chaque Ligue ayant raté l'Euro s'affronteront dans une demi-finale puis une finale. Quatre ligues, quatre finales, quatre places pour rejoindre les 20 autres équipes qualifiées lors de la phase éliminatoires "classique" pour participer au championnat d'Europe.

