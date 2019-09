Qualifications Euro 2020 : France-Andorre, les Bleus veulent enfoncer le clou

Après son succès contre l'Albanie, la France accueille Andorre ce mardi au Stade de France (20h45) dans le cadre des qualifications à l'Euro 2020. Les Bleus veulent conserver la tête de leur groupe avant d'affronter l’Islande et la Turquie. Match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu !

L'équipe de France remet le bleu de chauffe ce mardi (20h45) contre Andorre avec des "changements" attendus dans le casting de Didier Deschamps, soucieux de "concerner un maximum de joueurs" et de conserver la tête du groupe de qualification à l'Euro 2020.

Le souffle de la victoire contre l'Albanie (4-1) samedi est à peine retombé que le Stade de France retrouve déjà ses champions pour une affiche moins alléchante, certes, mais tout aussi importante que la précédente.

"Les trois points contre Andorre, ils ont la même valeur que ceux contre l'Albanie", a rappelé lundi le sélectionneur des Bleus, "toujours en vigilance" face au risque d'un relâchement.

Battus en Turquie en juin, les Bleus ne peuvent pas se permettre de lâcher des points face à la 136e nation au classement FIFA alors qu'ils partagent pour l'heure la tête du groupe H avec l'Islande et la Turquie, leurs futurs adversaires du mois d'octobre.

"On a envie de partager des émotions et de donner du plaisir à nos supporters" — Hugo Lloris, le capitaine des Bleus

Les Bleus rejoueront-ils la balade tranquille du match aller de juin dernier dans les Pyrénées (4-0), un soir où Wissam Ben Yedder, Florian Thauvin et Kurt Zouma avaient marqué leur premier but en sélection contre une équipe d'Andorre dépassée ?

Ou vont-ils plutôt rencontrer une opposition renforcée, à l'image de celle proposée par les hommes de Koldo Alvarez samedi à Istanbul, où ils ne se sont inclinés que sur un but inscrit en toute fin de match ?

Équipe renouvelée ?

Toujours sans ses cadres Kylian Mbappé, Paul Pogba et N'Golo Kanté - tous à l'infirmerie -, Deschamps a d'ores et déjà prévenu qu'il proposerait un onze de titulaires différent de celui de samedi.Avec les absences conjuguées d'Ousmane Dembélé, Florian Thauvin, Tanguy Ndombélé, Ferland Mendy et du nouvel appelé Aymeric Laporte, forfait de dernière minute, le sélectionneur se trouve privé de plusieurs munitions au moment de coucher son "onze" de départ.

Au rang des rotations possibles, celle concernant les latéraux peut être envisagée. Les entrants seraient alors Léo Dubois à droite et Lucas Digne à gauche, en lieu et place de Benjamin Pavard et Lucas Hernandez.

Au milieu, l'équation est à plusieurs inconnues. S'il joue, Blaise Matuidi restera-t-il dans l'axe comme samedi, ou retournera-t-il sur son aile gauche habituelle ? Corentin Tolisso gardera-t-il sa place ou se fera-t-il déloger par Moussa Sissoko ? Étincelant contre l'Albanie, Kingsley Coman conservera-t-il l'aile droite, alors que Jonathan Ikoné la convoite ?

Dans ce secteur du jeu où la France a été si souveraine samedi, le sélectionneur est confronté à un petit casse-tête s'il veut modifier son onze, sans bouleverser l'équilibre de l'équipe.

Sur le front de l'attaque, le boss des Bleus peut renouveler sa confiance au taulier Olivier Giroud, de nouveau buteur contre l'Albanie, ou donner une nouvelle chance à Ben Yedder, impeccable lors de la manche aller en Andorre.

100e match des Bleus au Stade de France

La "motivation" sera en tout cas au rendez-vous, à en croire Hugo Lloris, alors que l'équipe de France se produira à Saint-Denis pour la 100e fois depuis l'inauguration du Stade de France en 1998.

"C'est un stade avec des ondes positives pour les joueurs français", affirme le capitaine aux 113 sélections. "Il va y avoir 55.000 spectateurs, on a vraiment cette envie de partager des émotions et de donner du plaisir à nos supporters".

Deux billets par groupe des éliminatoires

Pour rappel, 24 équipes disputeront l'Euro 2020 qui se déroulera à travers toute l'Europe (12 juin - 12 juillet). Les deux premières équipes de chacun des 10 groupes seront qualifiées d'office.

Les quatre tickets seront attribués via la Ligue des Nations. Les quatre meilleures équipes de chaque Ligue ayant raté l'Euro s'affronteront dans une demi-finale puis une finale. Quatre ligues, quatre finales, quatre places pour rejoindre les 20 autres équipes qualifiées lors de la phase éliminatoires "classique" pour participer au championnat d'Europe.

