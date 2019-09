VIDÉOS - Qualifications Euro 2020 : les Bleus dominent Andorre et partagent la tête du groupe avec la Turquie

Les hommes de Didier Deschamps se sont imposés face à Andorre ce mardi au Stade de France (3-0) dans le cadre des qualifications à l'Euro 2020. La France affrontera en octobre l’Islande et surtout la Turquie, avec qui elle est première ex-aequo du groupe.

Cette fois, pas de couac sur les hymnes. Et pas de fausse note non plus sur le terrain pour le 100e match des Bleus au Stade de France.

Après leur large succès contre l'Albanie samedi (4-1), les hommes de Didier Deschamps ont dominé Andorre (3-0) ce mardi soir grâce à un nouveau but de Kingsley Coman (18e), un premier but en sélection de Clément Lenglet (52e) et une réalisation de Wissam Ben Yedder dans les arrêts de jeu (90e+1).

On a rempli le contrat" — Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus

Griezmann rate encore un penalty

Comme face à l'Albanie, Antoine Griezmann a raté son penalty (28e). C'est son deuxième échec dans cet exercice avec le maillot tricolore.

La France ex-aequo avec la Turquie

Suite des qualifications à l'Euro 2020 au mois d'octobre avec un déplacement le 11 octobre en Islande et la réception le 14 octobre de la Turquie avec qui la France partage la tête du groupe H (15 points).

Pour rappel, 24 équipes disputeront l'Euro 2020 qui se déroulera à travers toute l'Europe (12 juin - 12 juillet). Les deux premières équipes de chacun des 10 groupes seront qualifiées d'office.

Les quatre derniers tickets seront attribués via la Ligue des Nations. Les quatre meilleures équipes de chaque Ligue ayant raté l'Euro s'affronteront dans une demi-finale puis une finale.

