Qualifications Euro 2020 : les Bleus surclassent l'Albanie et restent en tête de leur groupe

La fausse note de cette soirée aura précédé la rencontre. Le coup d'envoi de ce France-Albanie a été retardé de quelques minutes car... un mauvais hymne a été joué pour l'Albanie avant que le bon soit finalement diffusé.

Sur le terrain, les Bleus ont offert un récital presque parfait (4-1) grâce à un doublé de Kingsley Coman, un but d'Olivier Giroud et un dernier de Jonathan Ikoné pour sa première sélection.

Les hommes de Didier Deschamps gardent la tête du groupe H à égalité de points (12) avec l'Islande - victorieuse de la Moldavie (3-0) - et avec la Turquie - qui a battu Andorre (1-0) l'adversaire des Tricolores ce mardi.

"King" Coman

Sans les élèves Mbappé, Pogba et Kanté, les Bleus ont tout de même réussi leur rentrée trois mois après le revers en Turquie. Mention particulière à Kingsley Coman.

Auteur de deux tirs dans le match, l'ailier du Bayern Munich a marqué deux fois : d'entrée de jeu (8e) et peu avant sa sortie (68e).

Remplacé pour le nouvel appelé Jonathan Ikoné, le joueur de Lille a inscrit son premier but sous le maillot tricolore dès son entrée en jeu (85e).

Giroud se rapproche du record de Platini

Olivier Giroud, troisième meilleur buteur de l'histoire des Bleus, s'est rapproché de Michel Platini (41 buts) en inscrivant son 36e but sous le maillot tricolore (27e).

L'attaquant de Chelsea est le joueur le plus prolifique en activité, devant Antoine Griezmann (29 buts) et Karim Benzema (27 buts), l'avant-centre du Real Madrid qui n'a plus été appelé en sélection depuis 2015. Giroud, bientôt 33 ans, est à 5 longueurs de Platini et à 15 de Thierry Henry, quasi intouchable avec 51 buts.

Lloris provoque et encaisse un penalty, Griezmann en rate un

En toute fin de rencontre, Hugo Lloris a concédé un penalty.ET comme (trop) souvent, le gardien et capitaine est resté impuissant dans cet exercice face à l'Albanais Cikalleshi (90e).

Un peu plus tôt en première période, Lucas Hernandez - auteur d'un match XXL - a obtenu un penalty. Le spécialiste du coup de pied de réparation Antoine Griezmann a vu son tir repoussé par la barre transversale. C'est le premier penalty avec les Bleus que la recrue du FC Barcelone rate (7/8).

L'hymne d'Andorre à la place de l'Albanie sur

Le coup d'envoi du match France-Albanie, prévu à 20h45 au Stade de France, a été retardé de quelques minutes après que l'hymne d'Andorre a été diffusé à la place de celui de l'Albanie.

"Toutes nos excuses aux supporters de l'Arménie" (sic), a déclaré le speaker du Stade de France, se trompant sur le nom de l'adversaire des Bleus.

Le bon hymne a finalement pu être diffusé, sous les applaudissements des supporters français et albanais, et le coup d'envoi a été donné avec un peu plus de cinq minutes de retard.

L'hymne d'Andorre retentira de nouveau ce mardi au même endroit, prochain adversaire des Bleus - battu sur le fil par la Turquie (1-0) ce samedi soir - toujours pour le compte des qualifications pour l'Euro 2020. En espérant une nouvelle partition impeccable de la part des hommes de Didier Deschamps.

Revivez le match avec notre émission "France Bleu avec les Bleus"

Suivez toutes les rencontres des Bleus sur l'antenne de France Bleu et réagissez en direct sur la page Facebook de votre France Bleu pour vivre ces matches "comme à la maison" avec :

Nadia Benmokhtar , notre consultante exceptionnelle ;

, notre consultante exceptionnelle ; Cédric Guillou et Bruno Salomon , pour commenter ;

, pour commenter ; Miguel Derennes, pour présenter l'émission.

► Notre dossier Euro 2020