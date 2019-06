Qualifications Euro 2020 : les Bleus s'imposent 4-0 en Andorre

L'équipe de France s'est rachetée après sa défaite (2-0) contre la Turquie samedi en allant battre Andorre (4-0) mardi dans un match comptant pour les qualifications à l'Euro-2020.

Kylian Mbappé, Wissam Ben Yedder, Florian Thauvin et Kurt Zouma ont inscrit les buts de la victoire. "On a bien commencé, on a mis beaucoup de qualité. Je pense que les joueurs ont pris du plaisir, malgré cette pelouse inhabituelle pour eux (...) Il reste maintenant six matches, dix-huit points, il va falloir cravacher pour tous les prendre" a commenté Didier Deschamps, l'entraîneur de l'équipe de France, à l'issue de la rencontre.