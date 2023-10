Qualifications Euro 2024 : Ibrahima Konaté et Jonathan Clauss de retour avec les Bleus face aux Pays-Bas

Didier Deschamps a annoncé jeudi la liste des 23 joueurs convoqués en équipe de France pour affronter les Pays-Bas en qualification pour l'Euro 2024. Le sélectionneur des Bleus a fait le choix de rappeler les défenseurs Ibrahima Konaté et Jonathan Clauss pour ce match qui se tiendra vendredi 13 octobre à Amsterdam.

ⓘ Publicité

Autour de leur capitaine star Kylian Mbappé, les Bleus joueront aussi contre l'Écosse en amicale, à Lille le mardi 17 octobre. Après cinq victoires en cinq matches, les Bleus (1er, 15 pts) peuvent valider leur ticket pour le prochain Euro (du 14 juin au 14 juillet 2024) en cas de victoire à Amsterdam contre les Oranje (2e, 9 pts mais un match en moins).

Pour cette mission, Deschamps compte sur ses soldats habituels. Mbappé, Giroud, Griezmann, Rabiot, Tchouaméni ou encore les frères Hernandez. Mike Maignan, qui avait été blessé en Ligue des champions, est revenu dans les cages du Milan et sera bien le gardien N.1 des Bleus.

Konaté et Clauss de retour

À défaut d'une surprise, comme l'aurait été un retour de N'Golo Kanté exilé en Arabie saoudite, Deschamps a rappelé Konaté et Clauss. Konaté (Liverpool), avait déclaré forfait lors du précédent rassemblement. Blessé aux ischios-jambiers de la cuisse gauche, il avait manqué il y a un mois la victoire contre l'Irlande en éliminatoires (2-0) puis la défaite contre l'Allemagne (2-0). Le Niçois Jean-Clair Todibo, qui l'avait remplacé, ne fait pas partie des 23 joueurs.

Clauss, lui, fait son retour en équipe de France un an après son dernier match, sa 6e sélection contre le Danemark le 25 septembre 2022 (2-0). "Il y a une question de concurrence, et de par ce qu'il réalise à ce poste-là, avec ses propres qualités, c'est bien de le revoir en tant que latéral droit", a estimé Didier Deschamps en conférence de presse.

Le défenseur de l'OM, âgé de 31 ans postule à droite, où Benjamin Pavard et Jules Koundé ont logiquement aussi été appelés mais pourraient être ré-axés dans la charnière centrale. "De l'autre côté, Lucas Hernandez peut aussi être défenseur central. Mais entre Jules (Koundé) et Benjamin (Pavard), celui qui est ré-axé dans mon esprit c'est Benjamin Pavard qui a plus de difficulté à ce poste de latéral. Aujourd'hui il joue dans une défense à 3 à l'Inter", a-t-il poursuivi.