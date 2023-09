Qualifications Euro 2024 : la France fait sa rentrée face à l'Irlande

C'est l'heure de la rentrée pour les Bleus. Ce jeudi à 20h45 au Parc des Princes, l'équipe de France démarre sa saison avec un match contre l'Irlande comptant pour les qualifications à l'Euro 2024. Les joueurs de Didier Deschamps ont l'ambition de se décharger d'un poids en faisant un pas de plus pour décrocher leur billet pour la compétition qui se déroulera en Allemagne.

Un succès face à l'Irlande ne leur permettrait pas d'assurer officiellement leur accession au tournoi mais leur offrirait la possibilité d'aborder sans stress le prochain rendez-vous aux Pays-Bas, le 13 octobre. Forts de leurs quatre victoires en quatre matchs, les Tricolores abordent cette rencontre avec sérénité. L'équipe a parfaitement géré son après-Coupe du monde malgré la retraite internationale de plusieurs cadres (Lloris, Varane, Mandanda, Benzema).

D'autant que si les Bleus ont effectué un sans-faute dans le groupe B, leur futur adversaire est dans une situation beaucoup plus inconfortable avec deux revers en trois rencontres et un seul succès contre la très modeste sélection de Gibraltar (3-0). Il faudra tout de même se souvenir du match aller , le 27 mars à Dublin où les Français avaient particulièrement souffert et n'avaient dû leur salut qu'à un arrêt exceptionnel de Mike Maignan dans les ultimes secondes (1-0).

Mbappé dans son jardin parisien

Malgré un secteur défensif à recomposer et une charnière centrale à revoir avec le forfait d'Ibrahima Konaté, les vice-champions du monde ont un boulevard devant eux et vont une nouvelle fois pouvoir compter sur une ligne d'attaque au potentiel exceptionnel et portée par Kylian Mbappé. Le capitaine de l'équipe de France va évoluer dans son jardin du Parc de Princes, le Stade de France n'étant pas disponible pour cause de match d'ouverture du Mondial de rugby le lendemain.

Il aura forcément à coeur de briller dans l'antre du PSG que les Bleus retrouvent pour la première fois depuis novembre 2021 et une démonstration face au Kazakhstan (8-0). À l'époque, l'enceinte de la Porte d'Auteuil avait particulièrement inspiré le buteur qui avait inscrit un quadruplé. Après son été très agité et sa mise à l'écart au PSG en raison de son refus de prolonger son contrat au-delà de 2024, Mbappé a regagné toute sa place au centre de l'attaque parisienne et au sommet du classement des buteurs en Ligue 1 (5 réalisations).

C'est donc un leader en pleine possession de ses moyens que Deschamps a récupéré pour ce rassemblement. Le Parisien, arrivé à 40 buts chez les Bleus, n'est plus en outre qu'à une unité de Michel Platini et reste habité par la perspective d'égaler voire de dépasser l'ex-N.10. Quoi de mieux que le Parc des Princes, là où l'ancien meneur de jeu a écrit les plus belles pages de sa légende en équipe de France, pour y arriver.

Kolo Muani incertain

Avec Mbappé, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani désormais au PSG, le sélectionneur espère aussi pouvoir s'appuyer en bleu sur l'entente entre les trois attaquants, même si l'ex-joueur de Francfort, qui se remet d'une entorse à la cheville droite, est incertain.

L'absence probable de Kolo Muani devrait de nouveau permettre à Olivier Giroud d'occuper l'axe et d'asseoir sa place d'avant-centre N.1 que le néo-Parisien a du mal pour le moment à remettre en cause. Cela tombe bien puisque le détenteur du record de buts en sélection (54) est en pleine forme, à bientôt 37 ans, avec quatre réalisations en trois journées de championnat avec l'AC Milan.