Qualifications Euro 2024 : la France reprend du service face aux Pays-Bas avec le capitaine Mbappé

C'est une nouvelle page qui commence pour l'équipe de France. Après la finale de Coupe du monde perdue face à l'Argentine, les Bleus retrouvent les terrains vendredi avec un match de qualifications à l'Euro 2024 face aux Pays-Bas. Le groupe des vice-champions du monde a pris un sacré coup de jeune avec le départ à la retraite de plusieurs cadres. À la barre du navire, un nouveau capitaine en la personne de Kylian Mbappé . Le prodige du PSG, 24 ans, a été chargé par Didier Deschamps de mener un équipage rajeuni vers l'Euro 2024 en Allemagne.

Mbappé, son charisme et ses jambes de feu, prennent le relais des Bleus version Hugo Lloris, propriétaire du brassard pendant plus d'une décennie. Le gardien de Tottenham aux 145 sélections sera d'ailleurs célébré et acclamé avant le coup d'envoi de la rencontre, comme les autres figures historiques Steve Mandanda, Raphaël Varane et Blaise Matuidi qui ont toutes mis fin à leur carrière internationale récemment. Le Ballon d'Or Karim Benzema, en rupture avec Didier Deschamps, a fait savoir qu'il n'était pas disponible.

Un "capitaine charismatique"

Pour mettre la main sur l'Euro, le seul trophée qu'il n'a pas soulevé depuis le banc, "DD" a délégué une partie de son pouvoir à Mbappé, leader tout-puissant et représentant iconique d'une génération ultra-talentueuse et avide de titres. "Kylian, c'est un capitaine charismatique sur et en dehors du terrain, il peut tirer tout un groupe derrière lui, donc bien sûr que ça peut être un capitaine fédérateur", assure Marcus Thuram, d'un an son aîné, questionné mercredi à Clairefontaine.

Dans le sillage du champion du monde 2018 et vice-champion 2022, la précocité d'Aurélien Tchouaméni, Ibrahima Konaté et Dayot Upamecano s'affichera vendredi sur la pelouse de Saint-Denis. Le réservoir jeunes garnira également le banc avec, sûrement, Eduardo Camavinga, Jean-Clair Todibo et Khéphren Thuram en munitions supplémentaires. La cage sera également entre de nouvelles mains, celles de Mike Maignan, nouveau gardien N.1 à 27 ans, amené à prendre le relais de Lloris.

En attaque, Deschamps devra faire un choix entre l'expérience du doyen de 36 ans Olivier Giroud, meilleur buteur de l'histoire des Bleus (120 sélections, 53 buts), et la jeunesse de Randal Kolo Muani (5 sélections, un but), 24 ans comme Mbappé. "Je ne lui mets pas une étiquette de titulaire indiscutable mais il a plus d'arguments en sa faveur aujourd'hui plutôt qu'avant la Coupe du monde", a observé le technicien basque à propos du joueur de Francfort.

Les Pays-Bas décimés par une "infection virale"

Son homologue néerlandais Ronald Koeman aimerait bien être confronté à ces problèmes de riche. Mais le successeur de Louis van Gaal a vu ses choix limités par une "infection virale" qui a contraint cinq joueurs au forfait, a annoncé jeudi la Fédération néerlandaise (KNVB). Déjà privé de Frenkie de Jong, milieu du FC Barcelone blessé à une cuisse, le patron de la sélection "Oranje" doit notamment se passer de Matthijs de Ligt, défenseur du Bayern Munich, et de Cody Gakpo, attaquant de Liverpool.

Les Bleus auront néanmoins quelques adversaires redoutables à contenir, comme le dribbleur Memphis Depay, coéquipier de Griezmann à l'Atlético Madrid, et le défenseur central Virgil Van Dijk, binôme de Konaté à Liverpool.