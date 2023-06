Qualifications Euro 2024 : les Bleus reçoivent la Grèce pour confirmer leur première place dans le groupe B

Après le succès poussif contre Gibraltar ce vendredi à Faro (3-0), au Portugal, les Bleus enchainent ce lundi avec leur 4e match de qualification à l'Euro 2024. L'équipe de France de football reçoit la Grèce au Stade de France (20h45). Les Bleus espèrent prendre le large à la tête du groupe B, groupe qu'ils dominent largement depuis le début des qualifications.

ⓘ Publicité

Mais l'accueil des champions d'Europe 2004 au Stade de France revêt un sérieux enjeu sportif, car la Grèce réalise un probant début de qualifications à l'Euro-2024, avec deux victoires en deux matches (contre Gibraltar et l'Irlande).

Faire "un grand pas"

Les Bleus ont eux joué trois rencontres - 4-0 face aux Pays-Bas , 1-0 en Irlande et 3-0 contre Gibraltar - et savent qu'ils peuvent prendre le large avec une nouvelle victoire à domicile, dans un groupe B où les deux premiers décrocheront leur ticket pour l'Euro en Allemagne l'été prochain. "Gagner lundi nous rapprocherait un peu plus de notre objectif", a martelé le sélectionneur Didier Deschamps. "Une victoire serait un grand pas vers l'Euro", a appuyé Kingsley Coman, l'homme le plus en vue à Faro vendredi.

La Grèce, absente de toutes les grandes compétitions depuis 2014, vit une lente descente aux enfers depuis 20 ans, mais elle semble enfin reprendre quelques couleurs dans le sillage de son sélectionneur uruguayen Gustavo Poyet, l'ancien entraîneur de Bordeaux.

Même si elle ne compte aucun grand nom, la 52e nation mondiale est emmenée notamment par le latéral de Liverpool Kostas Tsimikas et le gardien de Benfica Odysseas Vlachodimos.

Quels joueurs sur le terrain ?

Après avoir préservé contre Gibraltar son gardien N.1 Mike Maignan et son défenseur titulaire Dayot Upamecano, tous deux diminués, Deschamps espère retrouver ses deux hommes forts sur la pelouse du Stade de France

Il va devoir mesurer les sensations d'Eduardo Camavinga, sorti du stade vendredi en boitant très bas après avoir reçu une béquille. Mais à cette époque de l'année, avec des organismes usés et une chaleur omniprésente, l'encadrement des Bleus prend rarement le moindre risque. Quelques titulaires habituels espèrent tout de même démarrer une rencontre lors de ce rassemblement, comme Jules Koundé et Ousmane Dembélé. Ces deux piliers du Mondial ont débuté sur le banc à Faro, au profit de Benjamin Pavard et de Coman.

En attaque, Deschamps doit trancher entre Olivier Giroud, buteur vendredi, et Randal Kolo Muani, symbole d'avenir. Mbappé, lui, sera logiquement sur la pelouse pour refermer une semaine agitée en coulisses sur la question de son avenir. Si le Parisien inscrit deux buts, il égalera Michel Platini au classement des buteurs français.

loading