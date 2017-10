Mondial 2018 : France-Biélorussie, la qualification directe et la manière pour les Bleus ?

Après leur victoire en Bulgarie, les Bleus peuvent directement se qualifier pour à la Coupe du monde 2018 face à la Biélorussie ce mardi soir (20h45) au Stade de France, dernier match des éliminatoires. Sinon, ce sera les barrages. Match à vivre en direct vidéo sur la page Facebook de France Bleu.

S'il vous plaît les Bleus, pas de blague au Stade de France ce soir ! Les Bleus ont joué à se faire peur pendant toute la campagne de qualifications, entamée en septembre 2016 par un nul sans idée en... Biélorussie (0-0) et ponctuée de contre-performances contre la Suède (défaite 2-1) et le Luxembourg (0-0). Malgré tout, ils abordent ce dernier match en tête de leur très accessible groupe A, à la faveur de leur succès (1-0) samedi en Bulgarie.

La France directement qualifiée si...

Les Bleus ne peuvent terminer quoiqu'il arrive au-delà de la 2e place de groupe. Un exploit l'équipe de France si elle se qualifie directement car depuis trente ans, elle ne s'est qualifiée pour un Mondial qu'une fois en finissant première de son groupe (pour l'édition 2006).

La France (1re, +11) sera donc directement qualifiée pour la Coupe du monde 2018 en Russie si elle fait au moins le même résultat que la Suède (2e, +19) qui se déplace aux Pays-Bas (3e, +7). Les hommes de Didier Deschamps disputeront leu 6e Mondial d'affilée dans tous les cas de figure en cas de victoire face à la Biélorussie - déjà éliminée - mardi au Stade de France de Saint-Denis (20h45).

Mais attention : un nul ou une défaite donnerait l'occasion à la Suède, en déplacement aux Pays-Bas, de doubler sur le fil les hommes de Didier Deschamps. Ceux-ci ne seront pas éliminés du Mondial pour autant puisqu'ils se qualifieraient alors pour les barrages en novembre prochain. Mais un tel scénario risquerait de plonger l'équipe de France dans le doute.

Elle y est quand même moins que les Pays-Bas, au bord de l'élimination avant la réception de la Suède : il leur faudra un miracle pour arracher une place de barragiste, en l'occurrence battre les Suédois en comblant une différence de buts abyssale (+19 contre +7 seulement pour les Bataves), par exemple avec un score de 7-0.

Si les Bleus allaient en barrage, ils seront assurés d’être tête de série. Le tirage au sort des barrages aura lieu le 17 octobre. Un rendez-vous couperet (match aller-retour en novembre) dont les Tricolores aimeraient se passer après 2009 (face à l'Irlande et la fameuse main de Thierry Henry non sifflée) et 2013 (face à l'Ukraine 0-2 puis 3-0).

Sans Kanté, avec Giroud ?

Convaincre ? Les hommes de Didier Deschamps ont tout intérêt à offrir à leurs supporters un digestif façon remontant pour faire passer l'insipide yaourt bulgare. Car seule la victoire fut belle dans la bouillie de samedi à Sofia (1-0), qui a permis à l'équipe de France de conserver sa première place du groupe. Mais elle a aussi conforté une petite musique qui était déjà lancinante, rythmée par les critiques sur le sélectionneur et son absence de projet de jeu à force de pragmatisme.

Ce match a renforcé les soupçons sur le secteur offensif, nés du piteux 0-0 concédé au Luxembourg début septembre à Toulouse. Les trois attaquants alignés en Bulgarie - Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Alexandre Lacazette - ont très peu combiné ensemble.

Lacazette, singulièrement, a manqué l'occasion de titiller Olivier Giroud dans la hiérarchie des avant-centres, et ce dernier pourrait être remis en selle. Griezmann, passeur décisif, demeure le leader d'attaque et devrait à ce titre conserver sa place. Quid de Mbappé, qui a alterné éclairs et passages à vide ?

Plus largement, après ce 4-3-3 à Sofia, le sélectionneur reviendra-t-il à son 4-4-2 habituel depuis l'Euro ? Cela se traduirait par exemple par la titularisation de Dimitri Payet ou Thomas Lemar à gauche, et celle de Kingsley Coman à droite, voire Moussa Sissoko ou Florian Thauvin de manière plus improbable.

Il faudra en tout cas remodeler l'entrejeu sans le précieux N'Golo Kanté, touché à une cuisse et forfait. Son remplaçant Adrien Rabiot n'a guère rassuré, contrairement au grognard Blaise Matuidi et à l'inexpérimenté Corentin Tolisso, bonne surprise de samedi.

"Ce sera très important de gagner mardi devant notre public et de développer un beau football", a avancé ce dernier. Il est vrai que les Bleus retrouvent leur jardin du "SdF", où il restent sur deux festins offensifs (3-2 contre l'Angleterre mi-juin en amical et 4-0 face aux Pays-Bas fin août en qualifications).

L'étanchéité de la défense représente un certain acquis à préserver. Les Bleus, grâce à une charnière centrale Varane-Umtiti de bonne tenue, ont gardé leur cage inviolée durant trois matchs, et concédé très peu d'occasions - la plus nette samedi a permis au gardien Hugo Lloris d'être de nouveau décisif.

Lucas Digne, troisième dans la hiérarchie des arrières gauches et qui suscitait donc un certain scepticisme, a rassuré. Et le titulaire à droite, Djibril Sidibé, apporte une certaine solidité. La qualif' et la manière ? Mardi vers 23h00, les fans de l'équipe de France seront enfin fixés.