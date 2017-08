Qualifications Mondial 2018 : L'équipe de France triomphe face aux Pays-Bas (4-0)

Avec un but signé Antoine Griezmann, un but de Kylian Mbappé et un doublé de Thomas Lemar, l'équipe de France a réussi à s'imposer face aux Pays-Bas 4-0 en match de qualification pour le Mondial 2018.

Le match s'annonçait décisif, mais les Bleus s'en sont tirés avec les honneurs. Ce jeudi, l'équipe de France a battu les Pays-Bas 4-0 au Stade de France, en match de qualification pour le Mondial 2018.

C'est Antoine Griezmann qui a ouvert le score à la 14e minute de jeu : bloqués sur les côtés, les Bleus ont pu passer dans l'axe, et Griezmann passer le ballon entre les jambes du gardien Cilessen. Les Bleus ont largement dominé la défense néerlandaise pendant toute la première période, et ont pu tenter huit tirs, dont cinq cadrés, contre un seul tir non cadré côté orange.

🇫🇷 1-0 🇳🇱

Entame IDÉALE pour les Bleus avec ce but de Griezmann. Combinaison PARFAITE avec Giroud !!https://t.co/HIkZWeUf2J — Téléfoot (@telefoot_TF1) August 31, 2017

En deuxième période, malgré de belles occasions et l'expulsion de Kevin Strootman à la 62e minute, l'équipe de France a dû faire face à un retour en puissance des Pays-Bas qui ont frôlé le but avec une frappe d'Arjen Robben, puis attendre la 71e minute pour voir un superbe but de Thomas Lemar avec une frappe dans la lucarne des 16 mètres.

🇫🇷 2-0 🇳🇱

Quel but FANTASTIQUE de Thomas Lemar ! Une volée limpide qui finit dans la lucarne 😲https://t.co/dmYfjxWQWt — Téléfoot (@telefoot_TF1) August 31, 2017

Le tout fraîchement parisien Kylian Mbappé (remplaçant Olivier Giroud) et Alexandre Lacazette (à la place de Kingsley Coman) sont entrés sur le terrain pour le dernier quart d'heure, mais c'est Thomas Lemar qui a marqué le troisième but à la 88e minute, réalisant un doublé pour l'une de ses premières sélections parmi les Bleus.

🇫🇷 3-0 🇳🇱

Contre-attaque éclair pour les Bleus ! Passe de Griezmann et Thomas Lemar est à la conclusion !!https://t.co/28BYbCZrm0 — Téléfoot (@telefoot_TF1) August 31, 2017

Bien qu'entré tardivement sur le terrain, Kylian Mbappé n'est pas resté en retrait et a réussi à marquer un quatrième but dans le temps additionnel (91e), pour offrir un 4-0 à la France.