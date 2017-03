Qualifications Mondial 2018 : la France s'impose au Luxembourg et conserve la tête de son groupe

L'équipe de France s'est imposée sur la pelouse du Luxembourg (3-1) ce samedi soir grâce à un doublé d'Olivier Giroud et un but de Griezmann. Les Bleus confortent leur avance en tête du groupe A lors de la 5e journée des qualifications pour le Mondial 2018.

Victoire il y a eu mais de score-fleuve, point. Les hommes de Didier Deschamps ont assuré l'essentiel en évitant le piège luxembourgeois (3-1) dans le champêtre stade Josy-Barthel.

Doublé de Giroud

La France a repris sa route vers le Mondial 2018 en Russie face à la très modeste équipe du Grand-Duché (135e nation au classement FIFA). Elle a fait la différence avant la pause grâce à un doublé d'Olivier Giroud (28e et 77e) et un but d'Antoine Griezmann (38e).

Les Bleus ont ouvert la marque par l'attaquant d'Arsenal Giroud à la 28e minute parfaitement servi par Sidibé. Mais ils se sont ensuite fait brièvement rejoindre après une faute de Matuidi, sanctionnée d'un penalty transformé (34e), pour le 1er but du Luxembourg face au vice-champion d'Europe depuis 1978.

Quatre minutes plus tard, Sidibé, encore lui, s'est fait à son tour accrocher dans la surface, permettant ainsi au buteur de l'Atletico Griezmann de replacer la France en tête (38e).

Après une deuxième période laborieuse, les Tricolores ont pris le large grâce à un doublé de Giroud (77e), cette fois en reprenant de la tête un centre millimétré d'Ousmane Dembélé, qui fêtait sa deuxième titularisation.

L'Espagne en amical mardi avant le choc en Suède en juin

Avant de recevoir l'Espagne en match amical de prestige ce mardi au Stade de France, les Bleus ont fait leurs devoirs en conservant la tête du groupe A (13 points), devant la Suède (10) et la Bulgarie (9) qui a dominé les Pays-Bas dans l'autre rencontre de la soirée.

Pour leur prochain match des éliminatoires, les hommes de Didier Deschamps affronteront les Suédois lors d'un déplacement périlleux en juin pour la première place, directement qualificative pour le Mondial 2018.

