Qualifications Mondial 2022 : face à la Finlande, les Bleus pour inverser la tendance

Toujours en proie aux doutes et aux pépins physiques, l'Equipe de France termine ce mardi (20h45) sa série de trois matchs comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2022. Les Bleus reçoivent la Finlande à Lyon et possèdent une dernière chance de rassurer leurs supporters avant les prochains rassemblements internationaux.

Accrochés deux fois de suite, mercredi dernier (1-1) par la Bosnie-Herzégovine et sur le même score samedi dernier par l'Ukraine, les joueurs de Didier Deschamps ont sacrément éraflé leur confiance. Il s'agit du cinquième match d'affilée sans victoire, Euro compris. Malgré ces piètres résultats, la France reste en tête de son groupe qualificatif avec 9 points. Mais ils avancent très lentement comparé aux Finlandais, deuxièmes avec 5 points, qui comptent deux matchs de moins.

"Le parcours de qualification est toujours compliqué, il l'est pour nous, avec ces matches nuls qui nous font avancer mais pas rapidement", a résumé Deschamps dimanche sur TF1. Les Bleus traversent "une période avec moins de réussite et moins de confiance", reconnaît le sélectionneur, "il faut l'accepter mais tout faire pour inverser la tendance".

A Lyon, sur les terres de Karim Benzema, la panne récente de résultats décuple l'intérêt du duel face à la Finlande, qui rêve de la première place directement qualificative pour le Mondial-2022 au Qatar, sur la lancée d'une première participation historique à l'Euro l'été dernier.

Attaque peu efficace, défense trop friable

Ce mercredi, les spectateurs du Groupama Stadium (57.000) à Décines, en banlieue lyonnaise, espéreront la victoire, mais aussi la possibilité de revoir du beau jeu, ou ne serait-ce que des bonnes intentions. Depuis l'Euro raté, les champions du monde en titre offrent rarement un spectacle réjouissant, perturbés par une attaque peu efficace et une défense trop friable.

"C'est à chacun d'augmenter son niveau de jeu", prévient le capitaine Hugo Lloris. Après la terne prestation en Ukraine, l'ancien gardien de l'Olympique lyonnais (2008-2012) s'était plaint notamment d'un manque "d'engagement et d'agressivité" de ses coéquipiers en première période. Pour la cinquième fois en autant de rencontres, les Français ont concédé l'ouverture du score, une série inédite depuis novembre 2009-juin 2010, à l'époque sous Raymond Domenech.

Ménagé à Kiev, Raphaël Varane pourrait faire son retour parmi les titulaires à Lyon. Sur les côtés, les latéraux Lucas Digne et Léo Dubois espèrent conserver leur place en l'absence de Lucas Hernandez et Benjamin Pavard, pas appelés car diminués physiquement. Deschamps n'est pas gâté pour cette rentrée avec une cascade de blessures qui a contraint Corentin Tolisso, N'Golo Kanté et Kylian Mbappé à quitter le groupe en cours de route.

Le retour de Benzema à Lyon

L'une des rares consolations lors des deux derniers matchs des Bleus : la belle entrée en matière d'Aurélien Tchouaméni lors de sa première sous le maillot tricolore. A l'entrejeu, le jeune milieu de Monaco s'est montré convaincant face à la Bosnie et a livré une prestation aboutie en Ukraine. Sorti après avoir reçu un coup à un pied, Tchouaméni a néanmoins participé au décrassage dimanche au lendemain du match.

Mais devant le nouveau venu, Antoine Griezmann est apparu en manque d'inspiration à Kiev, tout comme Kingsley Coman sur le côté ou Anthony Martial en pointe. Ce dernier a certes permis à la France d'égaliser, mais sa performance globale n'a pas fait d'ombre à Benzema, le titulaire habituel. KB9 revient justement sur ses terres, à Lyon et s'apprête à découvrir le stade de Décines, inauguré en 2016 et dans lequel il n'a jamais joué.

"Rentrer dans ma ville, là où tout a commencé pour moi, ce sera spécial", a prévenu sur TF1 le Madrilène formé à l'OL. Le meilleur buteur français à l'Euro, avec quatre réalisations, n'a plus marqué depuis son vain doublé contre la Suisse lors du huitième de finale perdu aux tirs au but contre la Suisse (3-3 a.p., 5-4 t.a.b.). S'il pouvait retrouver le chemin des filets en même temps que sa ville natale, Deschamps lui en serait très reconnaissant.