Qualifications Mondial 2022 : les Bleus face à la Bosnie pour tourner la page de l'Euro

Oublier l'échec de l'Euro pour repartir du bon pied, direction la Coupe du monde 2022 au Qatar. Voici l'objectif des Bleus qui affrontent ce mercredi la Bosnie-Herzégovine, point de départ d'une semaine effrénée comptant trois matchs qualificatifs pour le Mondial. Deux mois après l'affront fait par les Suisses, vainqueurs en huitièmes de finale de l'Euro face à une Equipe de France sonnée, les joueurs de Didier Deschamps vont devoir retrouver la confiance, le collectif et mettre de côté les polémiques internes qui ont pu peser sur le mental du groupe.

Les Bleus retrouvent la Bosnie qu'ils avaient déjà battus fin mars à Sarajevo grâce à un unique but d'Antoine Griezmann (1-0). Favoris sur le papier, les Tricolores devront tout de même faire avec plusieurs avaries : les latéraux Benjamin Pavard et Lucas Hernandez, déjà indisponibles contre la Nati, sont de nouveau forfait. Coup dur supplémentaire avec la blessure à la cuisse du défenseur central Dayot Upamecano. Il a dû renoncer au rassemblement lundi à Clairefontaine. Clément Lenglet, en difficulté face à la Suisse, l'a remplacé en catastrophe.

Ces forfaits peuvent toutefois donner de l'espoir en défense pour des joueurs oscillant habituellement entre titularisation et banc de touche, comme Jules Koundé et Lucas Digne. Parmi les nouveaux venus dans le groupe France, l'arrière gauche de l'AC Milan Theo Hernandez, peut espérer disputer ses premières minutes à la place laissée vacante par son frère Lucas.

Les Bleus retrouvent leurs supporters

Après plusieurs mois de matchs à huis clos pour cause de Covid, les Bleus retrouveront leurs fans mercredi dans un stade de la Meinau à guichets fermés. Les supporters attendent avec impatience de retrouver l'attaque 5 étoiles de l'Equipe de France avec Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Karim Benzema. Il sera peut être également possible de voir le jeune ailier Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) effectuer ses premiers pas avec le maillot Tricolore.

Mais tous les regards devraient être tournés vers Mbappé, pépite du PSG et au cœur du feuilleton le plus haletant du mercato actuel, qui prend fin mardi à minuit. Le numéro 7 parisien a prouvé une nouvelle fois sa capacité à faire abstraction de l'agitation médiatique en inscrivant un doublé dimanche contre Reims en Ligue 1.

Du nouveau au milieu

Pour Didier Deschamps, ce sera au milieu qu'il aura l'occasion de plus innover, en l'absence d'Adrien Rabiot resté en Italie pour cause de blessure et avec des précautions également pour N'Golo Kanté, affaibli depuis plusieurs jours à une cheville. Il y aura donc un coup à jouer pour deux nouveaux venus : Jordan Veretout, qui brille à l'entrejeu à l'AS Rome, et Aurélien Tchouaméni, aux performances remarquées à l'AS Monaco.

Les 23 Bleus appelés pour la rentrée savent en effet qu'au-delà des échéances immédiates il y a une Coupe du monde à viser et pour laquelle ils rêvent tous, individuellement et collectivement, de concourir. Le chemin pour y parvenir se poursuit dès mercredi face la Bosnie de Miralem Pjanic et Edin Dzeko, puis contre l'Ukraine à Kiev samedi et la Finlande mardi prochain à Lyon.