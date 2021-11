Qualifications Mondial 2022 : les Bleus face à la Finlande pour entretenir la flamme

En quelques jours, l'équipe de France va passer de la très chaude ambiance du parc des Princes au froid glacial d'Helsinki. Après avoir décroché son ticket pour le Mondial 2022 au Qatar samedi en écrasant le Kazakhstan (8-0) devant un public en liesse, les Bleus se rendent mardi en Scandinavie pour boucler les qualifications face à la Finlande. La prestation réussie et louée par tous les observateurs du ballon rond ne doit pas être ternie par une contre-performance. Cela viendrait contrarier la renaissance tricolore de l'automne, symbolisé par le sacre d'octobre en Ligue des nations et le jeu attrayant proposé samedi à Paris.

"Dans nos têtes, on est l'équipe de France, on veut gagner tous les matches. Même si on est déjà qualifiés, on veut rester concentrés", assure le défenseur Dayot Upamecano, titulaire contre le Kazakhstan aux côtés de Jules Koundé et Lucas Hernandez, victime d'un coup en fin de match. Ce rendez-vous en Finlande sera le dernier rassemblement des Bleus avant une coupure de quatre mois. Didier Deschamps veut mettre à profit ce déplacement en terre nordique pour peaufiner ses idées et travailler les automatismes de sa ligne d'attaque.

à lire aussi Mondial 2022 : la France se qualifie en écrasant le Kazakhstan 8-0

Deschamps va devoir faire des choix

Le sélectionneur des Bleus pourrait modifier la liste des joueurs alignés face au Kazakhstan mais pour lui, l'équipe a le "devoir" de viser la victoire, en raison de leur "statut" de champions du monde et "pour respecter l'adversaire, tous les adversaires". "DD" devra donc faire des choix, entre continuité et rotation, entre désirs individuels et ambition collective. Voudra-t-il revoir Aurélien Tchouaméni dans l'entrejeu, comme en finale de Ligue des nations, quitte à placer Adrien Rabiot sur le banc? Reconduira-t-il sur l'aile droite Kingsley Coman, excellent samedi, ou donnera-t-il du temps de jeu à Benjamin Pavard?

Cantonné au banc des remplaçants, Kurt Zouma espère avoir une chance de se montrer, comme Lucas Digne ou encore Mattéo Guendouzi, toujours en attente d'une première sélection pour son cinquième rassemblement international.

La Finlande veut faire tomber à nouveau les Bleus

Mais attention à ne pas prendre les Finlandais à la légère. 50e an classement Fifa, la sélection des "Hiboux Grands-Ducs" avait créé la surprise en battant les Tricolores (2-0) lors d'un match amical en novembre 2020. Actuels seconds du groupe D devant l'Ukraine, ils pourront disputer les barrages en mars s'ils conservent cette place avec l'espoir de jouer la première Coupe du monde de son histoire.

L'équipe de Glen Kamara et Teemu Pukki arrive gonflée par le succès ramené de Bosnie-Herzégovine (3-1) samedi, malgré l'expulsion en première période de Jukka Raitala, suspendu mardi. Un match nul devant son public pourrait lui suffire, en fonction du résultat de Bosnie-Ukraine disputé mardi à la même heure.

Les barrages se joueront au mois de mars avec deux tours à élimination directe. A cette période, les Bleus pourraient de leur côté disputer un mini-tournoi amical au Qatar, comme un avant-goût du Mondial-2022