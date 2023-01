Quand "Allô Malherbe" invite "We Are Malherbe" dans ses studios

Ce sera un peu We Are Allo Malherbe ce lundi soir à partir de 18h05

Victorieux à Sochaux (1-2), le SM Caen a terminé la phase aller du championnat de Ligue 2 à la 7e place à cinq points de Bordeaux et de la 2e place du classement synonyme de montée. Qu'avez-vous pensé du match ? Croyez-vous que cette victoire va permettre aux footballeurs caennais de mordre à pleine dent dans la seconde partie de saison ? Qu'avez-vous pensé du nouveau système de jeu ? On attend vos appels au 02.31.44.48.44.

Les invités

Incontournable sur les réseaux sociaux, "We Are Malherbe" se plaît à supporter le SMC avec le sourire et la bonne humeur. Sébastien et Julien viendront dans nos studios discuter autour des Bleu et Rouge.

Gagnez vos places pour SM Caen - Laval

Deux places sont à gagner après tirage au sort en fin d'émission parmi les auditeurs qui nous auront appelés pour participer au 02.31.44.48.44.

Ce sera pour le match de ce samedi face à Laval avec une envie de faire oublier le match aller lourdement perdu en Mayenne (4-0).

Ecoutez ici à partir de 18h05 Allo Malherbe

