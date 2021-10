Quand Geoffrey Jourdren empruntait la voiture d'un inconnu pour s'entraîner avec l'ASNL

Son passage à l'AS Nancy Lorraine a fait couler beaucoup d'encre et de salives entre sa prise de bec avec les supporters de l'ASNL dès son premier match à Picot ou sa suspension après des incidents à Brest : Geoffrey Jourdren, gardien nancéien lors de la saison 2017-2018, revient sur des moments de sa carrière dans la rubrique "Paroles d'ex" (article abonnés) de notre partenaire "L'Equipe".

Des allers-retours très réguliers

Un entretien dans lequel l'ancien champion de France avec Montpellier revient sur un épisode insolite qu'il n'avait jamais raconté. A l'époque, le portier faisait régulièrement des allers-retours entre la région parisienne où travaille une partie de sa famille et Nancy. Des voyages en train sauf qu'un jour, le TGV tombe en panne, raconte Geoffrey Jourdren :

"Qu'est-ce que je fais, je suis mort, ils vont me virer." Je sors du train, pas de taxi pour m'emmener. Rien. Alors je rentre dans un bar et coup de chance, un mec me reconnaît. Je vais le voir et je lui dis : "Prête-moi ta voiture s'il te plaît, j'ai entraînement. Tu me connais, je te la rends après, t'inquiète."

Geoffrey Jourdren raconte être allé s'entraîner comme ça avant de rendre la voiture dans l'après-midi.

Depuis la résiliation de son contrat avec Nancy en 2017, Geoffrey Jourdren n'a plus joué. En revanche, on apprend qu'il est désormais entraîneur des gardiens du centre de formation de Montpellier depuis l'an dernier.