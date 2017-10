Quand Jean-Michel Aulas tacle l'OGC Nice

Très actif sur Twitter, le président de l'Olympique Lyonnais a égratigné l'OGC Nice ce dimanche. Sur le réseau social, Jean-Michel Aulas a taclé le bilan comptable du Gym, en grande difficulté en Ligue 1. L'OL jouera à Nice fin novembre. Les supporters niçois ne devraient pas le rater en tribune.

Jean-Michel Aulas est devenu roi dans l'art de l'utilisation des réseaux sociaux. Le président de l'Olympique Lyonnais l'a encore prouvé ce dimanche. Il a réagit à un tweet posté par le quotidien sportif L'Equipe (avec un dessin du Niçois Faro) faisant le parallèle entre le début de saison de l'OGC Nice en 2016/2017 et celui de la saison en cours. Aulas en a profité pour tacler le club de Jean-Pierre Rivère.

Battu par le PSG (3-0) vendredi dernier, les aiglons ont glissé à la 17e place de la Ligue 1 et ne compte que 10 points. Un an plus tôt, les joueurs de Lucien Favre dominaient le championnat de France avec 29 points. Une mise en perspective qui a chatouillé les doigts du président lyonnais qui n'a pu s'empêcher de tweeter et d'égratigner le technicien suisse du Gym.

"C'est vrai que l'on n'entend plus les donneurs de leçons adeptes, et aveuglés par les coachs étrangers ?"

Nice - Lyon, le 26 novembre à l'Allianz Riviera

La sortie du patron de l'OL a déjà fait réagir sur le réseau social. Il est certain que "JMA" aura le droit à sa réponse en tribune lors de la venue de son équipe à l'Allianz Riviera, le dimanche 26 novembre prochain (15h) dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. La Populaire Sud avait déjà chambré Jean-Michel Aulas la saison dernière à propos du transfert à Nice de Mario Balotelli : "Aulas ! Pour jouer avec Balotelli achète Fifa 17."