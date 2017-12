Quand la presse européenne salue l'exploit de Strasbourg contre le PSG

Au lendemain de la victoire du Racing club de Strasbourg contre le PSG (2-1), l'exploit des Alsaciens fait les gros titres de la presse en France, mais aussi en Europe.

C'était Noël avant l'heure samedi 2 décembre au stade de la Meinau à Strasbourg. Le Racing a été le premier à faire tomber l'armada de stars du PSG qui n'avait plus perdu le moindre match depuis sept mois, grâce à une victoire 2 buts à 1 (buts de Da Costa et Bahoken). Il y a dix-huit mois, Strasbourg était en National, aujourd’hui il fait taire le Paris Saint-Germain, un exploit qui marque le retour des Strasbourgeois au plus haut niveau. Une performance saluée dans toute la presse nationale et même européenne.

L'exploit de Strasbourg est à la Une du journal L'Équipe ce dimanche 3 décembre 2017.



"A eux l'exploit" et "Paris n'aura pas l'Alsace", titrait ce dimanche matin le quotidien sportif l'Equipe.

"A eux l'exploit" et "Paris n'aura pas l'Alsace", titrait ce dimanche matin le quotidien sportif l'Equipe. "Les Parisiens complètement refroidis" constate le journal le Parisien. En Italie, la Gazetta dello Sport salue "le gros coup de Strasbourg" qui a mis KO le PSG invaincu depuis 7 mois. En Allemagne, Bild évoque la "première faillite pour le PSG". Le journal espagnol AS parle de "déroute parisienne" et analyse "la nuit noire de l'entraîneur Unai Emery".

Sur twitter, le chanteur Matt Pokora qui était dans les tribunes de la Meinau samedi salue une victoire historique. Avant la rencontre Raymond Domenech avait déclaré que "battre le PSG était une utopie". "Parfois c’est un plaisir de se tromper, un immense bravo aux Alsaciens" a ensuite réagi l'ancien sélectionneur des Bleus et champion de France avec le Racing en 1979.

Le paradoxe c’est que Strasbourg n’a pas fait un match meilleur que d’autres cette saison. Ils n’ont juste pas fait de faute défensive. Il faudra dire aux joueurs du PSG que l’hiver il fera froid aussi à. Munich😂 — Raymond Domenech (@RaymondDomenech) December 2, 2017

Enfin, le FC Nantes a chaleureusement remercié le Racing, car le PSG ne terminera donc pas la saison invaincu, ce sont toujours les Canaris qui détiennent le record d'invincibilité en Ligue 1. Ils n'avaient perdu qu'un seul match lors de la saison1994-1995, c'était lors de la 33ème journée... déjà à la Meinau !