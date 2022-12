Quand le beau parcours des Bleus dans cette Coupe du monde rime avec allers-retours au commissariat de police

C'est une situation ubuesque qui vivent ces supporters ciblés par une interdiction administrative de stade (IAS). Une sanction décidée par la Préfecture qui interdit à ces amateurs de football d'assister aux matchs de leur équipe. Ils sont nombreux dans la Loire, notamment depuis les violences qui ont marquées le match de barrage entre l'AS Saint-Étienne et l'AJ Auxerre le 29 mai dernier.

Pour prouver qu'il n'assiste pas au match des Verts au stade, ils doivent se rendre dans un commissariat ou dans une gendarmerie lors de tous les match de l'AS Saint-Etienne que ce soit à domicile ou à l'extérieur. La règle s'applique aussi pour les matchs amicaux des Verts. Mais également pour les matchs de l'Equipe de France, au Qatar.

"Il se trouve qu'il y a des matchs qui tombent le même jour, explique Julien le porte-parole de l'Association de défense des supporters stéphanois. Par exemple mercredi, on a le match de l'ASSE à 14h30 (NB : face à Ajaccio à Mallemort dans les Bouches-du-Rhône) et le match de l'Equipe de France le soir à 20h. Et donc ces personnes doivent aller au commissariat à 14h30, vaquer à leurs occupations et y retourner ensuite à 20h".

L'AS Saint-Etienne joue de nouveau le samedi 17 décembre, la France peut-être le 18 décembre si elle se qualifie pour la finale. Des allers-retours incessants au commissariat qui sont compliqués à gérer selon l'association de défense des supporters qui va déposer un recours devant le tribunal administratif. "Bien souvent on gagne. Mais souvent on gagne bien après que l'interdiction soit terminée, souvent deux ans ou deux ans et demi après. Les préjudices ont bien été causés".

Une interdiction de stade est une mesure visant à prévenir ou sanctionner la violence dans les stades. Elle peut être judicaire, quand elle est décidée par un tribunal suite à un procès. Ou administrative quand elle est décidée par une Préfecture.