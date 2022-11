Quand le Covid priva Thomas Callens de sa première dans les buts du SM Caen

Formé à Lorient jusqu'en U17, Thomas Callens a passé cinq saisons au SM Caen . Et c'est en Normandie qu'il a signé son premier contrat professionnel . Le gardien d'Annecy ne cache pas son plaisir de revenir ce samedi à d'Ornano dans cette région qui lui a beaucoup apporté, à commencer par sa compagne.

J'ai passé cinq magnifiques années à Caen

"C'est une date que j'avais coché dès que le calendrier de Ligue 2 est sorti, que cela soit en tant que titulaire ou sur le banc des remplaçants. C'est un grand plaisir de revenir à d'Ornano. J'ai passé cinq magnifiques années à Caen, que ce soit sur le plan football ou sur le plan humain. J'ai ma belle-famille qui est là-bas. Cela me tenait à cœur de revenir à d'Ornano et de pouvoir fouler la pelouse de ce beau Stade."

Thomas Callens n'a jamais joué avec les pros lors de son passage à Caen mais c'est pourtant dans le club de foot normand que le jeune gardien de 24 ans aurait dû connaître sa première apparition en Ligue 2 il y a deux ans et demi.

Deuxième gardien dans l'ombre du titulaire de l'époque (Rémy Riou), Thomas Callens avait été choisi par le coach Pascal Dupraz pour jouer le match du SMC à Valenciennes. La rencontre devait se dérouler le 13 mars 2020, au moment où la Pandémie du Coronavirus allait imposer un confinement dans tout le pays.

Le vendredi, au lieu de jouer et bien malheureusement on a fait le chemin inverse. On est rentré à Caen

"On avait déjà fait le déplacement, se souvient Thomas Callens. On était à l'hôtel à Valenciennes la veille du match. A ce moment-là, on jouait encore le vendredi en Ligue 2. Et puis le jeudi soir, le président de la République fait une première annonce. Je me souviens qu'on regardait ça à la télé à l'Hôtel. Et par la suite, la LFP a fait un communiqué disant que les championnats étaient suspendus. Le lendemain, le vendredi, au lieu de jouer et bien malheureusement on a fait le chemin inverse. On est rentré à Caen."

Le match n'aura finalement jamais lieu avec l'arrêt des championnats. Thomas Callens n'a vraiment pas eu de chance quand on sait la difficulté du poste de gardien si particulier où l'on peut attendre des années sur le banc avoir d'avoir sa chance. Mais ce n'est pas dans le caractère de Thomas Callens de s'apitoyer.

"Je ne me suis pas dit je suis maudit mais je me suis dit "ce n'est pas de chance". (Sourire). Après, je pense que j'ai cette force ce caractère de ne jamais lâcher, d'être patient. Je me suis dit que si cela ne s'est pas fait là, cela ne devait pas se faire là. C'est le destin. Il faudra encore patienter pour que cela arrive. La preuve. Il fallait être patient mais à un moment la récompense arrive."

Sa patience a donc été récompensée la semaine dernière avec une première victorieuse dans les buts d'Annecy face à Sochaux (2-1). Et pour sa deuxième titularisation de sa carrière en Ligue 2, il pourra jouer à d'Ornano devant ses amis et sa famille mais sous les couleurs du club savoyard.