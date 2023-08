Quand le DFCO allait à Châteauroux, en demi-finale de la Coupe de France

Vendredi 1er septembre 2023, le DFCO se déplace à Châteauroux pour la 4e journée de National. Pour le commun des mortels, Châteauroux, c'est une ville de 40.000 habitants qu'on a parfois du mal à situer dans le centre de la France. Mais pour les supporters des "Rouges", ce nom sonne plutôt comme un souvenir à la fois magique et cruel. Le 28 avril 2004, les deux équipes s'affrontaient en demi-finale de la Coupe de France. Dijon, qui jouait alors en National, perd 2-0, mais cette épopée reste aujourd'hui encore comme l'un des plus grands exploits du club. Le DFCO était alors une très jeune entité, créée six ans plus tôt , en 1998, au moment de la fusion entre le Cercle Dijonnais et le Dijon FC.

Une ambiance "phénoménale"

Le parcours était jusqu'ici parfait pour le DFCO dans cette Coupe de France. Deux équipes professionnelles tombent aux tours précédents, Lens (Ligue 1) et Saint-Étienne (Ligue 2). Après avoir sorti le Stade de Reims (National) en huitièmes, Dijon va battre une autre Ligue 2 en quarts, Amiens, grâce à un but de Sébastien Heitzmannn - qui n'avait peut-être pas franchi la ligne, mais qui est bien passé dans la légende .

"On y croyait, on était en demi-finale, on se disait qu'on était imprenables". Philippe Duchatel, actuel président du groupe de supporters des Téméraires , se souvient d'une "ambiance phénoménale" avant même l'arrivée dans le Berry. "On est partis de Dijon en train, un train que pour nous, que pour les Dijonnais. Un TGV spécialement affrété pour aller à Châteauroux, relate-t-il. Il y avait une ambiance dans ce train, on a bu des coups... c'était vraiment une belle soirée de Coupe".

Environ 1000 supporters dijonnais garnissent les tribunes de Gaston-Petit ce soir-là. Ne cherchez pas de rouge sur les vidéos d'archives, le DFCO jouait alors en bleu, et le maillot était blanc ce soir-là. De l'ambiance, malgré l'élimination finale, Stéphane Jobard, titulaire au milieu de terrain, "garde un excellent souvenir" : "Un engouement énorme autour de ce match, un engouement sans fin pour un jeune club comme le nôtre, on écrivait les premières pages de l'histoire du club. Pour un club de national, c'est rare de disputer un demi-finale de Coupe de France !". Malheureusement, l'issue ne sera pas aussi heureuse qu'espéré.

Des espoirs vite douchés

Au bout de seulement deux minutes, Sébastien Roudet ouvre le score pour la Berrichonne. "Ça nous a refroidit". Comme l'équipe, le supporter Philippe Duchatel est cueilli à froid. "Je l'ai revu après à la télé. J'étais dos au match, ça venait de commencer, je discutais, on a pris le but, je ne l'ai même pas vu en vrai". Marc-Éric Gueï marque le deuxième but pour Châteauroux juste avant la mi-temps, la messe est dite, Dijon ne verra pas le Stade de France.

"Le rêve a été vite brisé, on n'a pas vraiment eu le temps d'y croire", regrette encore aujourd'hui Sébastien Larcier, titulaire au milieu de terrain. Même amertume, 19 ans plus tard, dans la voix de son acolyte de l'entrejeu, Stéphane Jobard - "Joby" pour les supporters. "On n'avait pas existé sur ce match, regrette-t-il. Je nous avais trouvé éreintés, on est sortis logiquement". Mais le sourire nostalgique revient vite chez l'actuel adjoint de Rudi Garcia à Naples, qui a récemment entraîné Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite : "Même le résultat n'enlève pas l'immense effervescence autour de cet évènement, ça reste un moment fort de ma carrière". Les espoirs sont douchés, mais la fête n'est pas encore tout à fait terminée.

Sébastien Roudet douche rapidement les espoirs dijonnais © Maxppp - PHOTOPQR/LA NOUVELLE REPUBLIQUE

Un groupe "incroyable" et une fin de saison heureuse pour la bande à Rudi

Après cette rencontre perdue en Coupe, Dijon s'incline en championnat, contre Wasquehal. Puis bat Tours, avant de valider la montée en Ligue 2, la première dans l'histoire du club, en s'imposant à domicile contre Romorantin . "On avait réussi à remplir le Parc des sports" et son terrain encore bordé par la piste d'athlétisme, se souvient Stéphane Jobard. Les joueurs font la fête, le maire de Dijon termine même tout habillé dans la douche . "C'est un sentiment fort, un sentiment de symbiose avec le public, on était portés par tous, se remémore Jobard. D'être sous les feux de la rampe en étant en National, on avait vécu sur un petit nuage pendant deux semaines".

Cette montée, c'est la consécration d'un groupe, emmené par un entraîneur, Rudi Garcia. Jobard, Larcier, Braud, Mouko, Kajima, Masson, Poisson, Laurent, Livramento, Heitzmann, Diers... entre autres ! "Un groupe incroyable. Du talent à tous les étages, une belle harmonie. Fait assez rare, on était habités par le sens du sacrifice. Chacun savait donner pour l'autre. On était assez fous, on ne se fixait pas de limites, la notion de dépassement de soi existait", décrit Stéphane Jobard. "On avait construit sur le groupe de l'année précédente, comme quoi parfois il faut laisser un peu de temps pour construire", souligne l'entraîneur du DFCO entre 2019 et 2020.

Sébastien Larcier, passé à Dijon entre 2003 et 2008 avant de devenir dirigeant du club, donne lui-aussi sa recette du succès : "C'était une saison fantastique humainement, un groupe mature avec des personnages forts, une bande de jeunes complètement inconscients, encadrés par un staff très compétent, qui imposait déjà beaucoup de professionnalisme".

Le groupe vivait (très) bien, et c'était avant l'invention du poncif. "Les soirs de victoire, tout le monde sortait prendre un verre ensemble, se remémore Larcier. Il y avait une communion extraordinaire entre les joueurs mais aussi avec le public, les dirigeants. Il s'est créé une espèce d'émulation autour de cette équipe, avec les familles des joueurs aussi qui participaient à la vie de ce groupe. C'était tout simplement une année incroyable".

Après cette épopée magique de 2004, en Coupe et en championnat, le DFCO a continué de grimper les échelons. On connait la suite : quelques années en Ligue 2, un premier passage en Ligue 1, la descente immédiate, la remontée et les cinq années dans l'élite, avant la dégringolade jusqu'en National pour cette saison 2023/2024. "Et si cette année on montait en Ligue 2, en allant en demi-finale de la Coupe de France ? Moi je signe tout de suite". Philippe Duchatel se prend à rêver. En attendant, il conserve précieusement dans son "Musée du DFCO" des reliques sacrées de ce Châteauroux - DFCO de 2004 : le billet du train, le billet du match, le programme du match, la feuille de match et un maillot porté ce soir-là.