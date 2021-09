Quand le FC Nantes a joué le 11 Septembre 2001 : "On ne pouvait pas s'empêcher de penser à ça"

"Tout le monde ne parlait que de ça", raconte l'ex-défenseur des Canaris Sylvain Armand, sur la pelouse de la Beaujoire ce 11 Septembre 2001. Plus de 22.000 amoureux du club s'étaient donnés rendez-vous à la Beaujoire pour le retour des Canaris en Ligue des Champions. L'ambiance promettait d'être folle. "Elle a été très bizarre", rembobine Stéphane Ziani désormais entraîneur de la réserve. Et pour cause, quelques heures plus tôt, les États-Unis étaient frappés par le pire attentat de leur histoire et ce soir-là, "cette histoire avait pris l'emprise sur le football", se souvient Sylvain Armand, aujourd'hui coordinateur sportif du LOSC. Témoignages.

à lire aussi Pouvait-on prévoir les attentats du 11 septembre 2001 ?

"Je pensais que c'était l'extrait d'un film catastrophe qui allait sortir au cinéma"

La journée des Canaris était réglée comme du papier à musique. Sieste, collation et départ vers le stade pour y défier les Néerlandais du PSV Eindhoven. Elle a été bouleversée dès le début de l'après-midi quand toutes les chaînes de télévision basculent en éditions spéciales. "Je me lève de la sieste, instinctivement, j'allume la télé et je vois ce qui se passe, confie Stéphane Ziani. Je pensais que c'était l'extrait d'un film catastrophe qui allait sortir au cinéma. On a tous été choqués. A côté de ça, on devait préparer le match que tu joues donc c'était assez bizarre comme sensation."

A un moment donné, il y a un avion qui était passé au-dessus de la Beaujoire et d'un seul coup, j'avais eu l'impression que tout le monde s'arrêtait de parler et avait levé la tête au ciel.

Dans la salle de restauration, l'incrédulité domine et les questions fusent. Le football est mis momentanément de côté. "Je me rappelle qu'à la collation, il y avait des écrans partout et les images tournaient en boucle, explique Sylvain Armand, champion de France 2001 avec les Jaune et Vert. C'était non seulement effrayant mais on avait en plus la tête à ce qu'il se passait là-bas. Dans le vestiaire, on n'avait pas de téléphone comme aujourd'hui mais on essayait de savoir ce qu'il se passait, on demandait, on cherchait une télé."

Le FC Nantes d'Olivier Quint et Stéphane Ziani avait réussi son retour en Ligue des Champions en s'imposant 4-1 contre le PSV Eindhoven, ce 11 septembre 2001. © Maxppp - Franck Dubray

Les Néerlandais ne voulaient pas jouer le match

Dans et autour du stade, la sécurité avait été renforcée après les évènements dramatiques. Mais la rencontre n'avait pas été annulée. Un hommage avait été décidé à la tête. Il se concrétiserait par une minute de silence avant le coup d'envoi. "Le foot passe au second plan alors qu'on avait lutté pour se qualifier en Ligue des Champions et qu'on attendait cette rencontre avec impatience, détaille Stéphane Ziani. Paradoxalement, on a fait un super match, on était carrément dans le lâcher-prise même si sur le terrain, c'était assez bizarre." "On avait à cœur de jouer cette rencontre-là parce qu'on avait besoin vu qu'on n'était pas bien en championnat, embraye Olivier Quint, buteur sur penalty pour ses débuts dans la plus célèbre des compétitions. Il nous fallait un match référence et on s'était un peu un peu projetés sur cette rencontre."

Les gens étaient partagés entre la joie d'assister à un match de Ligue des Champions et la peine et la tristesse de ce qui s'était passé là bas, aux États-Unis.

Le scenario sera quasiment à sens unique pour les Canaris qui s'imposent 4-1 grâce à des réalisations de Pierre-Yves André, Olivier Quint, Wilfried Dalmat et Maram Vahirua. Mais le résultat de cette première journée du groupe D restera anecdotique. Il n'y avait qu'à voir la tribune de presse quasiment vide. "A un moment donné, il y a un avion qui était passé au dessus de la Beaujoire et d'un seul coup, j'avais eu l'impression que tout le monde s'arrêtait de parler et avait levé la tête au ciel, constate le milieu de terrain qui portait le numéro 29. Inconsciemment, on ne pouvait pas s'empêcher de penser à ça." "Ce n'était pas l'ambiance qu'on aurait dû connaître parce que les gens étaient partagés entre la joie d'assister à un match de Ligue des Champions et la peine et la tristesse de ce qui s'était passé là bas, aux États-Unis", complète Olivier Quint.

"A la fin du match, tout le monde parlait que de ça, que de ça et que dans les couloirs, même au vestiaire", décrit Sylvain Armand. Pendant ce temps, les Néerlandais, protestaient contre la tenue du match perdu, d'après eux, en raison de l'émotion provoquée par les attentats aux Etats-Unis. La fin d'une journée pas comme les autres où même une victoire en Ligue des Champions n'avait pas réussi à arracher un sourire franc et généreux aux supporters.