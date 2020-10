"Quand le PSG t'appelle, tu réfléchis pas et tu signes" explique le gardien de but Alexandre Letellier

Avant d'être l'invité ce mardi de 100% PSG La Tribune, le podcast de France Bleu Paris, Alexandre Letellier est surtout l'invité surprise du PSG saison 2020-21. Le gardien de but, âgé de 29 ans, a signé un contrat de un an avec le club de la capitale. Un retour à la maison pour ce joueur parti il y a 10 ans du PSG son club formateur. Au chômage cet été, le portier a été contacté mi-septembre par le Paris-Saint-Germain à la recherche d'un gardien n°3 pour accompagner Keylor Navas et Sergio Rico.

Un rêve éveillé de revenir au PSG

La carrière d'Alexandre Letellier est celle d'un joueur professionnel normal. Formé au PSG, il a filé à Angers à l'âge de 19 ans où il a été doublure en L2 et L1. la suite est moins linéaire avec un passage en Suisse, un autre en Norvège puis un crochet par Troyes avant de jouer la saison dernière à Orléans en Ligue 2. Sans club au mois de septembre ce bosseur, au bon état d'esprit, selon ses proches, a eu la surprise de recevoir un coup de fil qui a fait basculer sa saison :

C'est mon agent qui dans un premier temps m'a informé que le PSG était intéressé par mon profil. J'avoue que sur le coup - en plus c'était le matin où j'étais pas réveillé -tu crois pas trop à cet appel. Et du coup, c'est vrai que j'ai mis un peu temps à réaliser. Et après quand tu commences à avoir les gens du club au téléphone... tu te dis que finalement s'est bien réel en ensuite tu réfléchis plus et tu signes.

Discret dans les médias depuis son arrivée à Paris fin septembre, Alexandre Letellier est l'invité de 100% PSG La Tribune, le podcast de France Bleu Paris. De sa signature à ses premiers entraînements avec ses nouveaux coéquipiers en passant par le bonheur de revenir dans son club de cœur, Alexandre Letellier se confie et retrouve aussi l'un de ses coéquipiers au centre de formation du PSG, l'un des consultants PSG sur France Bleu Paris : Tripy Makonda.