Quand les Chamois Niortais recrutent des footballeurs... sur Pôle Emploi

C'est la période du mercato, y compris pour le futur championnat de National 3, et on peut dire que les Chamois "ne chôment pas" pour boucler l'effectif de leur équipe réserve. A la recherche des dernières recrues, ils ont posté deux offres... sur Pôle Emploi !

Les Chamois recrutent aussi sur Pôle Emploi ! L'information, révélée par nos confrères de la Nouvelle République, ne manque pas de piquant. Les dirigeants niortais ont posté il y a une quinzaines de jours deux offres pour embaucher un attaquant et un défenseur au sein de l'équipe réserve.

Les deux fiches sont consultables en bonne et due forme sur le site de Pôle Emploi. "Joueur de foot de NATIONAL 3 (H/F)79 - NIORT - Nous recherchons un joueur de niveau NATIONAL 3 pour occuper le poste de défenseur central. Type de contrat : Contrat à durée déterminée" peut-on notamment lire.

Expérience : débutant accepté

Pour les candidats potentiels, sachez qu'il s'agit d'un contrat de 18 mois rémunéré 778 euros brut par mois et que parmi les savoir-faire requis, les postulants devront pouvoir "concourir en compétition et adapter les actions selon les directives de l'entraîneur et du directeur sportif". Précisons que pour le foot amateur, ce type d'annonces est plus fréquent qu'on ne croit, la plupart des joueurs n'ayant pas d'agent ou d'intermédiaire pour se faire connaître des recruteurs.