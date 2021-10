Quand les joueurs scandinaves du TFC incitent l'effectif à venir à vélo

On savait les Scandinaves largement plus avancés que nous en terme de mobilité douce. Cela se vérifie dans l'effectif toulousain où pour certains, le vélo est roi. Chaque jour, ils sont plusieurs à venir à vélo aux entraînements.

Skyttä et Desler mènent le peloton

Il y a moins de voitures sur le parking des joueurs du TFC cette saison. Et pour cause, au moins quatre d'entre eux privilégient chaque jour le vélo ou la trottinette pour venir à l'entraînement. Le jeune Finlandais Naatan Skyttä et le Danois Mikkel Desler ont été les premiers à se déplacer à vélo. Et entraînent avec eux d'autres coéquipiers. Le capitaine Brecht Dejaegere lui préfère de son côté la trottinette électrique.

Un autre Toulousain s'y est mis, Denis Genreau. Il a acheté sa machine dans un magasin de sport en centre-ville. _"C'était le dernier qu'ils avaient ! En plus je crois que c'est un modèle femme mais ce n'est pas grave, c'est un vélo comme un autre_", sourit le milieu de terrain Denis Genreau.

Un mode de déplacement qui convient parfaitement au Franco-Australien, converti par ses coéquipiers du nord de l'Europe : "Eux ils sont habitués, il y a plus de vélos que d'habitants chez eux. J'habite en ville, c'est beaucoup plus rapide que de venir en voiture. C'est plus pratique et c'est un petit échauffement avant l'entraînement."

Après le match contre Guingamp ce samedi (15 heures sur France Bleu Occitanie), les supporters devraient une nouvelle fois croiser les joueurs sur leurs machines à l'issue de la rencontre.