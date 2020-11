Quand Maradona rate son pénalty au Stadium de Toulouse

L'ancien footballeur Diego Maradona est mort d'une crise cardiaque ce mercredi 25 novembre, en Argentine. Il avait pourtant été opéré avec succès d'un hématome à la tête au début du mois. Cet immense champion aura dans sa carrière affronté le Toulouse Football Club. C'était en 1986, et le Napolitain Diego Maradona envoie le TFC au tour suivant de la coupe de l'UEFA.

Bergeroo voit le ballon de Maradona s'écraser sur le poteau

C'est le match de référence des supporters du TFC, même 34 ans après. Nous sommes le 1er octobre 1986, premier tour de la Coupe de l'UEFA. Tous nouveaux à ce niveau européen, les Violets affrontent l'un des favoris de la compétition, le grand Naples de Diego Maradona. Au match aller, les italiens se sont imposés 1-0.

Contre toute attente, ce jour-là au Stadium, le Tef entraîné alors par Jacques Santini fait mordre la poussière au club sicilien en marquant un premier but et en tenant bon. Séance de tirs aux buts. Dans les cages toulousaines, Philippe Bergeroo voit s'avancer le grand Diego. Et El Pibe de Oro rate son pénalty, son ballon vient s'écraser sur le poteau ! Le TFC est envoyé en 32ème de finale.

C'était alors le TFC de Pascal Despeyroux, Yannick Stopyra qui marque le but toulousain ce jour-là, Gérald Passi, Jean-Philippe Durand ou encore la star argentine Beto Marcico.